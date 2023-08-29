Cặp vợ chồng mãi 4 năm không có con, bác sĩ tiết lộ lý do không thể ngờ tới

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã kết hôn được 4 năm nhưng vẫn không thể mang thai thành công. Tuy nhiên, sau khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện chuyện bất ngờ.

Theo thông tin từ Guiyang Evening News, bác sĩ đã nghỉ hưu Liu Hongmei đã chia sẻ kinh nghiệm khi đến thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc để khám bệnh miễn phí.

Cặp vợ chồng này lần lượt là 26 và 24 tuổi. Khi được hỏi, phụ nữ tiết lộ rằng cô thường xuyên quan hệ với chồng mình, mặc dù mỗi lần đều “đau đớn khác thường”, nhưng vẫn chịu đựng để có thai thành công.

Ban đầu, Liu Hongmei suy đoán bệnh nhân có thể mắc bệnh phụ khoa, nhưng sau khi khám nghiệm, cô phát hiện bệnh nhân vẫn còn trinh.

Hai vợ chồng quan hệ sai cách dẫn đến thụ thai không thành công. Ảnh minh họa: Internet

Cô kiểm tra lại hậu môn theo “kinh nghiệm” và khẳng định cặp đôi đã quan hệ sai cách nên không thể thụ thai thành công.

Vì vậy, bác sĩ Liu Hongmei đã phát một cuốn sách giáo dục tình dục cho cả hai và giải thích chi tiết tại chỗ. Vài tháng sau đó, tin tức tốt đã đến và bà nhận được những món quà đáng giá.

Mặc dù trường hợp này xảy ra vào năm 2018, nhưng gần đây, nó lại thu hút sự chú ý và thảo luận trên các phương tiện truyền thông nước ngoài.

Bác sĩ Liu Hongmei đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông rằng cô hiếm khi gặp trường hợp cặp vợ chồng thiếu kiến thức như vậy, “nhưng sự thiếu hiểu biết về tình dục hoặc sự hiểu lầm không phải là điều hiếm gặp”.

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