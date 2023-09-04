Ung thư không phải là căn bệnh “vô phương cứu chữa”, bác sĩ nhắc nhở ăn 3 loại thực phẩm này sẽ giúp cơ thể loại tế bào “xấu”

Sức khỏe 04/09/2023 17:09

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm nhưng không phải là không thể chữa trị, vì thế các bác sĩ đã khuyên nên ăn nhiều loại thực phẩm này để giảm số lượng tế bào có hại cho cơ thể.

Trong nhận thức của chúng ta, ung thư dường như là căn bệnh đáng sợ nhất, nhưng trong những năm gần đây, giới y học đã xem ung thư là một loại bệnh mãn tính.

Do đó, thời gian cứu sống cho người mắc ung thư cũng được kéo dài, điều này có thể coi là một tin mừng đối với những người mắc bệnh này.

Thực tế là những kẻ thù tự nhiên của tế bào ung thư chủ yếu tồn tại trong thực phẩm. Mặc dù chúng không thể tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng chúng có thể làm chậm tốc độ phát triển của chúng.

Ung thư không phải là một bệnh không thể chữa trị, và các bác sĩ khuyến nghị ăn nhiều loại thực phẩm này để giảm số lượng tế bào ung thư dần dần.

Khoai nưa

Ung thư không phải là căn bệnh “vô phương cứu chữa”, bác sĩ nhắc nhở ăn 3 loại thực phẩm này sẽ giúp cơ thể loại tế bào “xấu” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai nưa đã được sử dụng làm thuốc và thực phẩm ở nhiều nước trên thế giới. Và thực phẩm làm từ khoai nưa đã được Tổ chức Y tế Liên Hợp Quốc xác định là một trong mười loại thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Từ quan điểm dinh dưỡng, khoai nưa là một loại thực phẩm chức năng có lượng calo thấp, protein thấp và chất xơ cao.

Khoai nưa là loại thực phẩm có tính kiềm có lợi, mọc ở những khu rừng thưa thớt. Khoai nưa có chức năng hạ đường huyết, hạ lipid máu, hạ huyết áp, phân tán độc tố, nuôi dưỡng da, thông kinh, giảm cân, nhuận tràng, ngon miệng, …

Bí ngô

Bí ngô có chứa pectin, có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày và thúc đẩy quá trình lành vết loét, rất thích hợp cho những bệnh nhân có vấn đề về dạ dày.

Bí ngô chứa các thành phần có thể thúc đẩy bài tiết mật, tăng cường nhu động đường tiêu hóa và giúp tiêu hóa đường tiêu hóa.

Bí ngô rất giàu carotene, có thể bảo vệ mắt và tim, đồng thời có tác dụng chống ung thư. Càng gần vỏ bí thì càng bổ dưỡng.

Vì vậy, bí ngô càng ít phải gọt vỏ thì càng tốt. Bí ngô chứa vitamin và pectin, có khả năng hấp thụ và liên kết tốt để loại bỏ vi khuẩn, độc tố trong cơ thể.

Tảo bẹ

Ung thư không phải là căn bệnh “vô phương cứu chữa”, bác sĩ nhắc nhở ăn 3 loại thực phẩm này sẽ giúp cơ thể loại tế bào “xấu” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu những năm gần đây cho thấy tảo bẹ rất giàu axit béo không bão hòa, có tác dụng loại bỏ cholesterol bám trên thành mạch máu; chất xơ axit alginic có trong tảo bẹ có tác dụng điều hòa đường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol.

Những người bị mỡ máu cao có thể ngăn ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh về tim mạch, mạch máu não bằng cách ăn rong biển trong thời gian dài.

Nước tảo bẹ có thể làm mờ các vết thâm do mụn, cải thiện độ sáng của da, làm cho da không còn tối màu và kém sức sống.

Tắm trong nước tảo bẹ đã được nấu sẵn cũng có thể làm mềm da, làm cho da mềm mịn, tươi đẹp. Tương tự, việc ăn rong biển cũng có tác dụng làm đẹp da, dưỡng ẩm, kết hợp từ trong và ngoài, hiệu quả tốt hơn.

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe ung thư thực phẩm

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