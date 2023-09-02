Sau khi làm “chuyện ấy”, nam giới không nên làm ngay 2 việc này để tránh tổn thương “cậu nhỏ” về sau

Sức khỏe 02/09/2023 17:34

Vợ chồng quan hệ là một việc rất quan trọng trong cuộc sống tuy nhiên có những điều cần nên tránh đặc biệt đối với nam giới sau khi làm “chuyện ấy”.

Đi vào phòng vệ sinh ngay sau khi quan hệ

Nếu sau khi vợ chồng quan hệ tình dục, nếu người phụ nữ vào nhà vệ sinh để đi tiểu, bằng cách này, vi trùng có thể được đào thải ra khỏi cơ thể, đồng thời tránh được các bệnh như nhiễm trùng đường tiết niệu.

Sau khi làm “chuyện ấy”, nam giới không nên làm ngay 2 việc này để tránh tổn thương “cậu nhỏ” về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu nam giới đi vệ sinh ngay sau khi quan hệ, áp lực lên niệu đạo sẽ tăng lên, lúc này sẽ đi tiểu rất khó chịu, có thể ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt.

Vì cấu tạo cơ thể của nam và nữ là khác nhau nên sau khi quan hệ, bạn phải chú ý, không nên đi vệ sinh ngay mà hãy cố gắng nghỉ ngơi nửa tiếng trước khi đi vệ sinh, điều này rất có lợi cho sức khỏe.

Đi ngủ ngay sau khi quan hệ

Thành thật mà nói, trong đời sống vợ chồng thân mật, loại bài tập này giúp tiêu hao rất nhiều năng lượng của cơ thể con người.

Vì thế, sau khi kết thúc, nhiều người sẽ cảm thấy buồn ngủ và rơi vào trạng thái mệt mỏi. Lúc này, hầu hết mọi người sẽ muốn ngủ ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu bạn ngủ ngay lúc đó, khi thức dậy vào ngày hôm sau, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và không có năng lượng. Nguyên nhân cho điều này là sau khi quan hệ, cả hai đã quên mất một việc quan trọng.

Sau khi làm “chuyện ấy”, nam giới không nên làm ngay 2 việc này để tránh tổn thương “cậu nhỏ” về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vợ chồng quan hệ, trong cơ thể sẽ sản sinh ra rất nhiều hormone. Lúc này, nhiều người sẽ có huyết áp tăng cao, nhịp tim trở nên nhanh chóng.

Quá trình trao đổi chất trong cơ thể cũng sẽ tăng nhanh, bạn sẽ cảm thấy mình đổ nhiều mồ hôi.

Tâm trạng mệt mỏi cũng sẽ được kích thích, nhưng chưa hoàn toàn phục hồi, nếu bạn ngủ ngay lập tức, đồng nghĩa với việc bạn đang mang sự mệt mỏi vào giấc ngủ.  Khi thức dậy vào ngày hôm sau, rất khó để phục hồi trạng thái thoải mái cho cơ thể.

Vì sức khỏe của bạn và sức khỏe của tuyến tiền liệt, quả đúng rằng bạn cần nghỉ ngơi ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ. Thời gian 30 phút này, bạn có thể dành để nói chuyện với người bạn đời, điều này còn có thể tăng cường tình cảm giữa vợ chồng.

 

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