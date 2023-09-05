Người bị tiểu đường nên hạn chế ăn 5 loại trái cây này, dù có thèm đến mấy cũng phải kiềm chế để tránh “hậu họa” về sau

Các chất dinh dưỡng này cũng rất cần thiết cho người bị tiểu đường . Nếu có thể chọn thời điểm ăn đúng, người bị tiểu đường có thể ăn một lượng trái cây hợp lý.

Trái cây chủ yếu chứa đường fructose, có tốc độ tiêu hóa nhanh. Tuy nhiên, ngoài việc chứa đường, trái cây còn chứa chất xơ dinh dưỡng chất lượng cao, nhiều loại vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu lo lắng về nguy cơ tăng đường sau khi ăn, có thể hạn chế hoặc tránh ăn trái cây.

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Dứa là loại trái cây nhiệt đới phổ biến nhất trong cuộc sống. Dứa có vị chua ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, đồng thời còn có tác dụng phân hủy mỡ nên là món ăn được nhiều người yêu thích trong mùa xuân.

Ngoài ra, dứa còn có thể cải thiện lưu thông máu và loại bỏ tình trạng viêm, phù nề trong cơ thể. Tuy nhiên, chỉ số đường huyết của dứa đặc biệt cao và những người mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng lượng đường trong máu sau khi sử dụng.

Dưa hấu

Nhiều người biết dưa hấu không có hàm lượng đường cao nhưng lại không biết rằng chỉ số đường huyết của nó đứng hàng đầu trong các loại trái cây, vượt xa táo, nho và các loại trái cây khác.

Người bình thường chúng ta có thể duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định nhờ sự tiết insulin bình thường.

Bệnh nhân tiểu đường cần kiểm soát chặt chẽ lượng đường ăn vào hàng ngày, ăn quá nhiều có thể gây nhiễm toan do rối loạn chuyển hóa, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân tiểu đường không nên uống nước ép dưa hấu vì phản ứng đường huyết sẽ cao hơn sau khi ép nước dưa hấu, khó kiểm soát.

Nho

Nho có vị ngon và hấp dẫn, đồng thời cung cấp dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nó phù hợp cho hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có thiếu máu, cao huyết áp, sưng tấy, suy nhược thần kinh và mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, hàm lượng đường trong nho dễ tiêu hóa và hấp thụ là tương đối cao, vì vậy người bị tiểu đường cần chú ý ăn một lượng vừa phải và cố gắng hạn chế ăn quá nhiều.

Chuối

Chuối có hàm lượng đường cao, chủ yếu là glucose và fructose, là những loại đường đơn giản, tốc độ hấp thu đường đơn trong ruột là nhanh nhất, lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh sau khi ăn.

Những người mắc bệnh tiểu đường bị suy giảm khả năng bài tiết kali của thận nên thường bị tăng kali máu, chuối rất giàu kali, ăn nhiều sẽ khiến tình trạng nặng thêm.

Quả măng cụt

Giàu các thành phần như axit hydroxycitric và xanthone, axit hydroxycitric có tác dụng tốt trong việc ức chế tổng hợp chất béo, ức chế cảm giác thèm ăn và giảm cân.

Tuy nhiên, uống quá nhiều xanthone có trong nó có thể làm tăng khả năng nhiễm axit. Thông thường, bạn có thể ăn 4-5 quả măng cụt một lúc.