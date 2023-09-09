Cần bao nhiêu giấy vệ sinh mỗi khi đi đại tiện? Các chuyên gia chỉ ra cách sạch sẽ nhất để làm vùng kín không còn cặn bẩn

Sức khỏe 09/09/2023 18:29

Đi vệ sinh đúng cách là một phương pháp phòng tránh hiệu quả để đảm bảo sức khỏe tốt nhất đặc biệt đối với phụ nữ.

Theo tờ Daily Mail, các chuyên gia y tế chuyên về lĩnh vực tiết niệu và trực tràng cho biết cách làm vệ sinh sau khi đi vệ sinh quan trọng nhất là phải "lau từ phía trước đến phía sau", đặc biệt là đối với phụ nữ, nếu không vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo và gây nhiễm trùng

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho biết, hầu hết các nhiễm trùng đường tiết niệu xuất phát từ vi khuẩn xung quanh trực tràng và hậu môn.

Cách làm vệ sinh đúng là một trong những phương pháp tốt nhất cho phụ nữ tránh các vấn đề về đường tiểu.

Các bác sĩ từ Trường Y Harvard nhắc nhở rằng hậu môn nên được làm sạch sau mỗi lần đại tiện, nhưng phải làm sạch nhẹ nhàng.

Cần bao nhiêu giấy vệ sinh mỗi khi đi đại tiện? Các chuyên gia chỉ ra cách sạch sẽ nhất để làm vùng kín không còn cặn bẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Chà xát mạnh hoặc chà xát quá mức, đặc biệt khi kết hợp với xà phòng hoặc các chất tẩy rửa da khác, sẽ gây kích ứng da và gây ngứa hậu môn”, các bác sĩ cho biết.

Cuộc khảo sát của công ty giấy vệ sinh Cottonelle ở Mỹ cho thấy, với cuộn giấy vệ sinh chủ yếu được sản xuất bởi thương hiệu này, mỗi lần lau, người ta cần ít nhất 7 tờ giấy vệ sinh hình vuông.

Tuy nhiên, cách sử dụng của các cư dân mạng trên Reddit có sự chênh lệch rất lớn, có người nói họ cần dùng từ 10 đến 12 tờ, trong khi có người chỉ dùng 4 hoặc 5 tờ hoặc ít hơn.

Các chuyên gia cho biết, điểm quan trọng là giấy vệ sinh phải được chọn từ chất liệu chắc chắn, có khả năng thấm hút cao và mềm mại. Nếu sử dụng giấy vệ sinh mỏng, thô quá nhiều lần hoặc dùng lực quá mạnh sẽ gây ngứa hậu môn.

Cuộc tranh luận kéo dài cả thế kỷ về việc nên lau khi đứng hay ngồi vẫn còn là một sự chia rẽ lớn. Theo Cottonelle, cả hai đều có lợi, ngồi và lau sẽ làm căng khiến bụi bẩn ít bám vào hai bên mông, giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn.

Cần bao nhiêu giấy vệ sinh mỗi khi đi đại tiện? Các chuyên gia chỉ ra cách sạch sẽ nhất để làm vùng kín không còn cặn bẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lau khi đứng có thể ngăn tay bạn đến quá gần bồn cầu, điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Theo khảo sát trên 3.000 người của tạp chí Men’s Health, hầu hết mọi người vẫn quen lau mông khi ngồi, chiếm khoảng 65%, trong khi 35% còn lại chọn cách lau khi đứng.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng khuyên bạn nên sử dụng khăn lau trẻ em không có mùi thơm khi bị tiêu chảy để tránh kích ứng và giữ được sự sạch sẽ.

Đối với một số người, loại bồn cầu không cần xử lý có thể làm sạch trực tiếp bằng nước cũng là một lựa chọn tốt.

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Từ khóa:   sức khỏe vệ sinh đại tiện

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