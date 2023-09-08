Tắm nắng có nhiều lợi ích cho cơ thể, có thể thúc đẩy tăng cường và chuyển hóa hoạt chất vitamin D, đồng thời cũng có thể cải thiện sự hấp thụ canxi và phốt pho trong cơ thể, giảm nguy cơ loãng xương.

Việc tắm nắng các vùng lưng, cột sống và thắt lưng có thể tăng cường hoạt tính của enzym tiêu hóa trong ruột non và tuyến tụy, từ đó điều chỉnh tác dụng của đường tiêu hóa.

Máy hút mùi đã giải quyết được rất nhiều phiền toái cho các bà nội trợ, từ góc độ sức khỏe, sự xuất hiện của máy hút mùi đã làm giảm rất nhiều rủi ro, bởi máy hút mùi chứa rất nhiều chất độc hại, hít vào cơ thể quá nhiều có thể gây ung thư phổi.

Khi sử dụng máy hút mùi, nhiều người rất siêng tắt máy, việc tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn là không đúng.

Vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi nên tốt nhất nên tắt máy hút mùi khoảng 5 phút sau khi nấu để tránh đánh thức các tế bào ung thư.

Tập thể dục quá thường xuyên

Tập thể dục là phương pháp tốt và đơn giản nhất để thúc đẩy sức khỏe cơ thể. Tập thể dục phù hợp có thể tăng cường sức đề kháng một cách hiệu quả và đạt được mục đích rèn luyện thể chất.

Người cao tuổi tập thể dục phù hợp cũng có thể ngăn ngừa hiệu quả sự khởi phát của bệnh loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục vừa phải rất tốt cho cơ thể, nhưng tập luyện quá mức có thể khiến lượng oxy cung cấp không đủ, tình trạng thiếu oxy lên não, đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa của não.

Tập thể dục quá mức thậm chí có thể gây ra bệnh thiếu máu, bệnh tim do tập thể dục, thậm chí có thể làm tăng sự hao mòn của khớp.

Vì vậy, người cao tuổi nên chọn tần suất tập luyện phù hợp với mình để tránh làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Uống thuốc quá thường xuyên

Ngày nay, nhiều người mắc nhiều loại bệnh khác nhau và cần dùng nhiều loại thuốc để điều trị, tuy nhiên, việc sử dụng thuốc lâu dài cũng có thể gây hại cho cơ thể, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Vì vậy, chúng ta nên giảm thiểu việc sử dụng thuốc càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những loại thuốc có tác dụng phụ, nên dùng theo lời khuyên của bác sĩ, không nên tùy tiện sử dụng.