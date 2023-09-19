Tiết lộ 2 lý do phụ nữ không còn ham muốn “chuyện ấy”, đàn ông nên chú ý để giữ gìn gia đình hạnh phúc

Sức khỏe 19/09/2023 11:29

Vợ chồng quan hệ là một việc làm để duy trì hạnh phúc nhưng đôi khi một trong hai cảm thấy không còn hứng thú đặc biệt là phụ nữ. Điều này bắt nguồn từ hai nguyên nhân cơ bản này.

Cuộc sống vợ chồng là một điều tuyệt vời đối với cả hai người. Đối với một số cặp vợ chồng mới cưới, sau khi kết hôn, họ có thể có sự mong đợi và khát khao nhiều hơn trong mặt này.

Điều này không thể tránh khỏi việc vợ chồng quan hệ quá nhiều. Khi tình cảm ổn định, cuộc sống hàng ngày vẫn bao gồm những việc như nấu nướng, mua sắm và công việc nhà.

Mặc dù cuộc sống vợ chồng có thể trở nên nhàm chán hơn, đặc biệt sau khi phụ nữ sinh con và dành nhiều thời gian cho con cái, cộng thêm mức độ hormone trong cơ thể không cao, điều này có thể dẫn đến sự thiếu hứng thú trong chuyện phòng the.

Tuy nhiên, nguyên nhân của sự thiếu hứng thú này ở phụ nữ có thể có liên quan đến những yếu tố sau.

Tiết lộ 2 lý do phụ nữ không còn ham muốn “chuyện ấy”, đàn ông nên chú ý để giữ gìn gia đình hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nồng độ estrogen giảm

Estrogen là một yếu tố quan trọng trong cơ thể phụ nữ. Nếu sự bài tiết estrogen ở phụ nữ được cân bằng, nó sẽ làm cho phụ nữ trở nên rất năng động và có sức sống.

Tuy nhiên, khi mức độ estrogen trong cơ thể phụ nữ giảm, điều này sẽ ảnh hưởng đến ham muốn của phụ nữ.

Điều này có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng và theo thời gian, khi tuổi tác tăng, mức độ hormone trong cơ thể cũng sẽ giảm, có thể khiến cuộc sống vợ chồng trở nên lạnh nhạt.

Tăng cân

Khi tuổi tác tăng lên, phụ nữ đã sinh con có thể cảm thấy cơ thể đang dần trở nên khó khăn hơn.

Tiết lộ 2 lý do phụ nữ không còn ham muốn “chuyện ấy”, đàn ông nên chú ý để giữ gìn gia đình hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này, do quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra chậm hơn, cộng với việc đôi khi lười biếng hoặc không chú trọng đến việc duy trì hình dáng, hiện tượng tăng cân có thể xảy ra.

Nếu cơ thể tăng cân, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ nội tiết tố của phụ nữ, dẫn đến sự mất cân bằng.

Khi điều này kéo dài, sẽ xuất hiện hiện tượng giảm ham muốn. Do đó, để đảm bảo chất lượng cuộc sống vợ chồng, cần xem xét việc giảm cân.

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe phụ nữ vợ chồng

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