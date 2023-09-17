Khi người phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt , nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi, khiến dịch tiết âm đạo tăng lên.

Bởi vì sử dụng quá nhiều băng vệ sinh ngay sau kỳ kinh sẽ khiến độ pH vùng kín của phụ nữ không thể phục hồi, khả năng thoáng khí của miếng lót cũng rất kém sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chị em, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nếu phụ nữ sử dụng quá nhiều băng vệ sinh trong và sau chu kỳ kinh nguyệt, mặc dù nó có thể ngăn dịch tiết làm bẩn đồ lót nhưng điều đó không có lợi cho sức khỏe phụ khoa của phụ nữ.

Tránh việc quan hệ

Khi người phụ nữ vừa mới kết thúc kỳ kinh nguyệt, sức đề kháng của cơ thể bản thân vẫn đang ở trạng thái rất mong manh, lúc này khả năng kháng khuẩn cũng sẽ giảm đi và công việc hồi phục nội mạc tử cung của người phụ nữ cũng mới bắt đầu

Nếu quan hệ vào thời điểm này có thể khiến nội mạc tử cung của người phụ nữ bị tổn thương và không thể phục hồi được, thành nội mạc tử cung cũng sẽ bị vỡ, kéo dài chu kỳ kinh nguyệt, thậm chí gây chảy máu quá nhiều.

Trong thời kỳ kinh nguyệt, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ suy giảm, nếu bạn ham muốn quan hệ vào thời điểm này, vi khuẩn có thể xâm nhập vào âm đạo phụ nữ và gây viêm phụ khoa.

Khám phụ khoa

Ảnh minh họa: Internet

Khi một phụ nữ có kinh nguyệt, cơ thể có thể gặp một số khó chịu. Sau khi kinh nguyệt kết thúc, một số người có thể đến bệnh viện để kiểm tra phụ khoa liên quan, nhằm xác định xem có vấn đề gì với cơ thể hay không.

Tuy nhiên, khi vừa kết thúc chu kỳ kinh nguyệt, cổ tử cung của phụ nữ chưa hoàn toàn đóng kín và niêm mạc tử cung đang trong quá trình phục hồi.

Nếu tiến hành kiểm tra phụ khoa trong thời điểm này, có thể gây nhiễm trùng vi khuẩn và gây ra các vấn đề về phụ khoa.