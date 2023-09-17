Người mắc bệnh gout nên đi khám thận càng sớm càng tốt nếu xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này vào buổi sáng

Sức khỏe 17/09/2023 07:09

Bệnh gout (gút) là một bệnh lý mãn tính nên người bệnh bắt buộc phải chấp nhận sống chung và điều trị suốt đời. Tuy nhiên nếu xuất hiện 4 dấu hiệu này vào buổi sáng thì có khả năng thận cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bệnh gout ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cơ thể. Nếu axit uric trong cơ thể cao, các tinh thể sẽ tích tụ ở các khớp trong cơ thể, dễ gây ra bệnh gout.  Hơn nữa, nếu axit uric vượt quá tiêu chuẩn và không được điều chỉnh kịp thời cũng sẽ gây tổn thương lớn cho thận.

Với người có lượng axit uric vượt tiêu chuẩn, nếu buổi sáng có 4 dấu hiệu bất thường hãy kiểm tra thận càng sớm càng tốt.

Cơ thể phù nề

Người mắc bệnh gout nên đi khám thận càng sớm càng tốt nếu xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này vào buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thận duy trì sự cân bằng nước bình thường trong cơ thể, khi chức năng thận bị tổn thương, khả năng sử dụng nước của cơ thể sẽ giảm đi, lượng nước lớn tích tụ trong cơ thể sẽ gây phù nề.

Đối với những người có axit uric vượt quá mức trong cơ thể, nếu sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn phát hiện rõ ràng rằng mặt và mắt cá chân của mình sưng tấy một cách bất thường, hãy kiểm tra sức khỏe của thận ngay lập tức.

Nước tiểu bất thường

Mỗi sáng thức dậy đi tiểu, bạn cũng nên quan sát tình trạng nước tiểu, nếu thận hoạt động tốt thì nước tiểu phải trong, lần tiểu đầu tiên có thể hơi vàng một chút, nhưng không đi kèm với nhiều bọt.

Khi phát hiện nước tiểu của mình có hiện tượng bất thường, có màu sắc bất thường, kèm theo nhiều bọt thì đây chính là biểu hiện quan trọng của chức năng thận suy giảm, đặc biệt với những người có hàm lượng axit uric cao trong cơ thể thì phải đi kiểm tra ngay sớm nhất có thể.

Cơ thể mệt mỏi 

Người mắc bệnh gout nên đi khám thận càng sớm càng tốt nếu xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường này vào buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bình thường, sau một đêm nghỉ ngơi, con người sẽ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng khi thức dậy vào buổi sáng.

Tuy nhiên, nếu mỗi sáng thức dậy mà vẫn cảm thấy rất mệt mỏi và yếu ớt thì điều này cũng là do chức năng thận bị suy giảm.

Nếu axit uric cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của thận, vì vậy, đối với những người có axit uric cao, nếu xuất hiện hiện tượng bất thường này thì hãy kiểm tra thận càng sớm càng tốt.

Tăng huyết áp

Sau khi thức dậy mỗi ngày, hãy nhớ đo huyết áp của mình và điều chỉnh kịp thời. Nếu huyết áp tăng cao, có thể là một biểu hiện của sự tổn thương chức năng thận.

Nếu chức năng thận bị tổn thương, có thể gây tăng huyết áp, và axit uric cao cũng có mối quan hệ với huyết áp. Vì vậy, hãy điều chỉnh kịp thời.

 

 

 

 

Người thận yếu sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể, nếu nắm vững 3 phương pháp nhỏ này, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn đặc biệt là đàn ông

Người thận yếu sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể, nếu nắm vững 3 phương pháp nhỏ này, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn đặc biệt là đàn ông

Thận là bộ phận quan trọng trong cơ thể giúp giải độc, tuy nhiên nếu đang mắc phải những căn bệnh làm thận yếu thì chúng ta nên dùng 3 phương pháp nhỏ để tăng cường sức khỏe theo chiều hướng tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe quả thận bệnh gout

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 30 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm