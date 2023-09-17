Với người có lượng axit uric vượt tiêu chuẩn, nếu buổi sáng có 4 dấu hiệu bất thường hãy kiểm tra thận càng sớm càng tốt.

Bệnh gout ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cơ thể. Nếu axit uric trong cơ thể cao, các tinh thể sẽ tích tụ ở các khớp trong cơ thể, dễ gây ra bệnh gout . Hơn nữa, nếu axit uric vượt quá tiêu chuẩn và không được điều chỉnh kịp thời cũng sẽ gây tổn thương lớn cho thận.

Thận duy trì sự cân bằng nước bình thường trong cơ thể, khi chức năng thận bị tổn thương, khả năng sử dụng nước của cơ thể sẽ giảm đi, lượng nước lớn tích tụ trong cơ thể sẽ gây phù nề.

Đối với những người có axit uric vượt quá mức trong cơ thể, nếu sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn phát hiện rõ ràng rằng mặt và mắt cá chân của mình sưng tấy một cách bất thường, hãy kiểm tra sức khỏe của thận ngay lập tức.

Nước tiểu bất thường

Mỗi sáng thức dậy đi tiểu, bạn cũng nên quan sát tình trạng nước tiểu, nếu thận hoạt động tốt thì nước tiểu phải trong, lần tiểu đầu tiên có thể hơi vàng một chút, nhưng không đi kèm với nhiều bọt.

Khi phát hiện nước tiểu của mình có hiện tượng bất thường, có màu sắc bất thường, kèm theo nhiều bọt thì đây chính là biểu hiện quan trọng của chức năng thận suy giảm, đặc biệt với những người có hàm lượng axit uric cao trong cơ thể thì phải đi kiểm tra ngay sớm nhất có thể.

Cơ thể mệt mỏi

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Trong trường hợp bình thường, sau một đêm nghỉ ngơi, con người sẽ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng khi thức dậy vào buổi sáng.

Tuy nhiên, nếu mỗi sáng thức dậy mà vẫn cảm thấy rất mệt mỏi và yếu ớt thì điều này cũng là do chức năng thận bị suy giảm.

Nếu axit uric cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của thận, vì vậy, đối với những người có axit uric cao, nếu xuất hiện hiện tượng bất thường này thì hãy kiểm tra thận càng sớm càng tốt.

Tăng huyết áp

Sau khi thức dậy mỗi ngày, hãy nhớ đo huyết áp của mình và điều chỉnh kịp thời. Nếu huyết áp tăng cao, có thể là một biểu hiện của sự tổn thương chức năng thận.

Nếu chức năng thận bị tổn thương, có thể gây tăng huyết áp, và axit uric cao cũng có mối quan hệ với huyết áp. Vì vậy, hãy điều chỉnh kịp thời.