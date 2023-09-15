Nếu chức năng thận có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến quá trình giải độc của cơ thể, khiến chất độc tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều, dẫn đến xuất hiện một số bệnh.

Thận là cơ quan giải độc rất quan trọng trong cơ thể chúng ta. Chức năng chính của thận là sản xuất nước tiểu, các chất thải và chất độc chuyển hóa trong cơ thể sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể cùng với nước tiểu. Nhưng hiện nay nhiều người có những thói quen không tốt trong chế độ ăn uống và sinh hoạt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thận.

Nếu nắm vững được 3 phương pháp nhỏ này, thận của bạn sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn.

Trái tim giống như hệ thống nước thải của thành phố chúng ta, nếu cống bị tắc, khi đó toàn bộ thành phố sẽ ngập trong nước thải.

Uống nhiều nước hơn

Ảnh minh họa: Internet

Độ ẩm rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Đặc biệt nước đun sôi là thức uống tự nhiên và bổ dưỡng nhất.

Nếu chúng ta không thích uống nước, cơ thể sẽ bị mất nước, điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho thận.

Đặc biệt hiện nay chúng ta đang bước vào thời điểm giao mùa hạ thu, thời tiết hanh khô, vạn vật khô hanh, cơ thể rất dễ bị mất nước, dễ cáu gắt.

Vì vậy chúng ta phải hình thành thói quen uống nhiều nước để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Nuốt nước bọt

Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người có thể cảm thấy nước bọt rất bẩn. Trên thực tế, nước bọt là một loại dịch cơ thể có trong cơ thể chúng ta, rất có ích cho sức khỏe của cơ thể.

Nhiều chuyên gia cho rằng khi chúng ta nuốt nước bọt hàng ngày, tinh chất trong cơ thể sẽ tồn tại rất lâu. Vì vậy, nếu bạn muốn nuôi dưỡng thận, hãy nuốt nước bọt từ từ mỗi ngày, điều này có thể nuôi dưỡng thận.

Bấm huyệt dưỡng thận

Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo chạy khắp cơ thể chúng ta, tương đương với loại thuốc gây bệnh mà chúng ta mang theo bên mình.

Nhưng nhiều người lại bỏ qua chúng và không biết cách sử dụng chúng. Đặc biệt nếu muốn bổ thận thì phải nhắc đến huyệt Thận Du và huyệt Dũng Tuyền.

Chúng ta xoa bóp huyệt Thận Du mỗi ngày khi rảnh rỗi cho đến khi có cảm giác nóng ở thắt lưng, có tác dụng tăng cường lưu thông máu của thận và cải thiện chức năng thận một cách hiệu quả.

Huyệt Dũng Tuyền là vùng phản chiếu của thận trên bàn chân của chúng ta và là điểm quan trọng đầu tiên của kinh thận. Vì vậy, ấn huyệt Dũng Tuyền mỗi ngày có thể bổ thận, tăng cường tinh chất.