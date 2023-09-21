Người đàn ông 61 tuổi qua đời do bị nhồi máu cơ tim khi đang tắm, bác sĩ đưa ra lời khuyên 3 thói quen tắm thay đổi càng sớm càng tốt

Sức khỏe 21/09/2023 16:09

Tắm là một hoạt động quen thuộc đối với mỗi người. Tuy nhiên nếu không thay đổi 3 thói quen xấu này khi tắm rất có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe về sau.

Theo Sohu, đến tối, ông Lý 61 tuổi chuẩn bị tắm như thường lệ, đầu tiên ông đổ nước nóng vào bồn tắm, khi nhiệt độ nước vừa phải, ông đi chân trần vào bồn tắm.

Ông nhắm mắt thoải mái, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng nửa giờ sau, ông đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, như bị búa nặng đập vào rồi bất tỉnh.

Vợ phát hiện ông ngã gục trong phòng tắm và nhanh chóng gọi số điện thoại cấp cứu để đưa đến bệnh viện

Sau khi kiểm tra chi tiết, các bác sĩ phát hiện ông Lý bị nhồi máu não và ngay lập tức sắp xếp phẫu thuật.

Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu sống nhưng ông Lý vẫn không qua khỏi.

Tắm là một hoạt động quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó liên quan đến sức khỏe thể chất và sự sạch sẽ của chúng ta, tuy nhiên, thói quen tắm đúng cách cũng rất quan trọng.

Vì thế dưới đây là 3 thói quen tắm cần thay đổi ngay nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tắm quá lâu

Người đàn ông 61 tuổi qua đời do bị nhồi máu cơ tim khi đang tắm, bác sĩ đưa ra lời khuyên 3 thói quen tắm thay đổi càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự thay đổi huyết áp cũng rất đáng kể khi thời gian tắm tăng lên, khi nhiệt độ phòng trong phòng thay đồ xuống thấp, huyết áp trước khi tắm đã tăng, sau khi tắm ở nhiệt độ cao, huyết áp sẽ tăng thêm.

Về sau, huyết áp bắt đầu tụt, sau khi tắm khoảng 4-5 phút, huyết áp tâm thu giảm 51,3% so với trước. Đôi khi, khi người cao tuổi ra khỏi bồn tắm và đứng dậy, huyết áp cũng sẽ tiếp tục giảm.

Trên thực tế, sự giảm huyết áp khi người cao tuổi tắm cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nước nóng.

Nhiệt độ nước nóng quá cao

 Nhiều người thích tắm bằng nước nóng vì cho rằng nước nóng có thể thư giãn cơ thể và tinh thần, nhưng nhiệt độ nước quá cao có thể gây giãn mạch, tăng huyết áp, gây gánh nặng cho tim và mạch máu. Vì thế chúng ta nên chọn nhiệt độ nước phù hợp, tốt nhất không nên quá 40 độ C.

Dùng lực quá mạnh khi tắm

Người đàn ông 61 tuổi qua đời do bị nhồi máu cơ tim khi đang tắm, bác sĩ đưa ra lời khuyên 3 thói quen tắm thay đổi càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số người thích mát xa cơ thể thật mạnh khi tắm vì cho rằng làm như vậy có thể làm sạch cơ thể kỹ lưỡng hơn, tuy nhiên, ma sát quá mức có thể gây tổn thương da, dẫn đến viêm da hoặc nhiễm trùng. Vì vậy, chúng ta nên làm sạch da một cách nhẹ nhàng, tránh quá nhiều ma sát.

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Từ khóa:   sức khỏe tắm thói quen

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