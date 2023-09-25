Luôn ngoáy mũi khi rảnh tay, bác sĩ cảnh báo có thể gặp 3 mối nguy hiểm này nếu không thay đổi nhanh chóng

Sức khỏe 25/09/2023 06:38

Đối với một số người, ngoáy mũi là một thói quen, tuy nhiên nếu thường xuyên làm hành động này thì rất có thể sẽ làm tổn thương mũi sau này.

Nhiều người có thể không nhận thức được điều này và không thể kiểm soát hành vi ngoáy mũi.

Trên thực tế, trong y học có một thuật ngữ chuyên môn gọi là “ám ảnh ngoáy mũi” (rhinotillexomania).

Có nhiều yếu tố gây ra hành vi này, chẳng hạn như khoang mũi bị khô quá mức và kích ứng do dịch tiết, niêm mạc mũi gây ngứa mũi, ngoài ra còn có ngứa mũi do hưng phấn, lo lắng.

Mặc dù việc ngoáy mũi thường xuyên có thể giúp mũi thông thoáng và thỏa mãn nhu cầu tâm lý nhưng theo thời gian nó có thể hình thành sự phụ thuộc và thậm chí gây ra các bệnh về mũi như viêm xoang, viêm mũi,…

Ngoài ra, ngoáy mũi không giải quyết được hoàn toàn vấn đề nên cách làm đúng là giữ cho khoang mũi của bạn luôn sạch sẽ và ẩm ướt.

Vì vậy, nếu ngoáy mũi thường xuyên chúng ta có thể gặp 3 rắc rối lớn này.

Tiêu diệt lông mũi

Luôn ngoáy mũi khi rảnh tay, bác sĩ cảnh báo có thể gặp 3 mối nguy hiểm này nếu không thay đổi nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người nên biết rằng, trong khoang mũi của chúng ta có lông mũi, nó giống như một “rừng phòng hộ” ngăn bụi và vi khuẩn trong không khí xâm nhập vào phổi.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên ngoáy lỗ mũi, một số sợi lông mũi sẽ bị loại bỏ làm cho khoang mũi sẽ bị tắc nghẽn, trở thành nơi vi khuẩn xâm nhập.

Đồng thời còn có thể gây nhiễm trùng khoang mũi trước, trường hợp nặng còn có thể gây ra các bệnh về não nghiêm trọng.

Vì vậy bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng khu vực tam giác nguy hiểm xoay quanh mũi, không thể coi thường và hành động bừa bãi.

Phá hủy mạch máu mũi

Trên thực tế, trong khoang mũi của chúng ta có rất nhiều mao mạch, có thể tiết ra chất lỏng nhớt, làm ấm không khí lạnh và làm ẩm không khí khô.

Nếu ngoáy mũi thường xuyên, các mao mạch sẽ bị tổn thương dẫn đến chảy máu mũi, từ đó gây hại cho khoang mũi.

Luôn ngoáy mũi khi rảnh tay, bác sĩ cảnh báo có thể gặp 3 mối nguy hiểm này nếu không thay đổi nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng mũi

Vì tay của chúng ta hàng ngày chạm vào nhiều vật dụng khác nhau nên không thể tránh khỏi việc bị nhiễm vi khuẩn.

Nếu chúng ta vẫn dùng tay ngoáy lỗ mũi vào thời điểm này thì vi khuẩn trên ngón tay sẽ bám vào khoang mũi gây nhiễm trùng.

Ngoài ra, móng tay của con người rất cứng và nếu không kiểm soát tốt sẽ làm tổn thương niêm mạc mũi, tăng nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn. 

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