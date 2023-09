Bác sĩ tiết lộ 2 lý do đặc biệt khiến bạn càng về gần nhà càng muốn đi tiểu

Hiện tượng này, được gọi là “ tiểu không tự chủ bằng chốt khóa”, xảy ra do một tình huống gợi ý - trong trường hợp này là việc bạn về đến nhà và tra chìa khóa vào cửa - kích hoạt nhu cầu đi tiểu.

Nó phổ biến hơn ở những người có bàng quang hoạt động quá mức và tiểu không tự chủ cấp bách, nhưng nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Giống như trường hợp nghe thấy tiếng nước chảy hoặc khi trời lạnh, chỉ có điều gì đó ở nhà mới khiến chúng ta thực sự phải đi tiểu.

“Ngày càng gần đến điểm tiếp cận đó, bạn sẽ cảm thấy càng khẩn cấp hơn và cơ thể bạn sẽ nói, ‘Ồ, chào, chúng ta sắp đến rồi, chúng ta đã có nó’”, Jessica Stern, một giáo sư trợ giảng lâm sàng về tâm thần học tại NYU Langone Health, nói với tờ HuffPost.

Ảnh minh họa: Internet

Não bộ cho bàng quang biết khi nào bạn được đi tiểu

Não và bàng quang liên lạc với nhau suốt cả ngày để đảm bảo rằng chúng ta đi tiểu vào thời điểm phù hợp, Stern nói.

Ví dụ, khi chúng ta đang trong cuộc đi xe dài mà không có điểm dừng nghỉ trong tầm mắt, não bộ thực tế làm cho bàng quang giữ yên lặng cho đến khi có nhà vệ sinh gần đó.

“Não bộ gửi tín hiệu cho bàng quang, cho biết khi nào nên co bóp và khi nào không nên”, tiến sĩ Victor W. Nitti, giáo sư tiết niệu và sản phụ khoa tại Trường Y David Geffen thuộc Đại học California, Los Angeles.

Khi bạn biết rằng bạn đang gần nhà vệ sinh, não bộ sẽ bắt đầu giảm bớt những thông điệp ức chế đó. Sự nhẹ nhõm đang đến gần.

“Khi bạn càng gần nhà vệ sinh, các tín hiệu ức chế từ não bộ càng trở nên ít đi khi suy nghĩ về việc đi tiểu càng trở nên mạnh mẽ”, Nitti nói.

Chúng ta càng tuân thủ những hành vi nhất định thì sự liên kết sẽ càng bền chặt. Stern nói: “Khi bạn gần về đến nhà và cần phải đi vệ sinh ngay lập tức, mẫu hình đó sẽ càng phát triển”, Stern nói.

Nghiên cứu đã so sánh nó với một phản ứng theo điều kiện của Pavlovian: Bạn thực sự dạy não bộ của bạn rằng đã đến lúc đi tiểu khi nhìn thấy cửa trước nhà.

Có lý do khiến bàng quang của bạn có cảm giác như sắp tràn nước khi bạn đến gần phòng tắm hơn. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người liên tưởng ngôi nhà với sự thoải mái

Ngoài ra, ngôi nhà mang lại cảm giác an toàn và thoải mái cho nhiều người. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy mọi người thường cảm thấy thoải mái hơn khi đi vệ sinh ở nơi họ quen thuộc so với phòng vệ sinh công cộng có thể mất vệ sinh, khó tiếp cận hoặc không an toàn .

Theo Stern, điều này đặc biệt phổ biến ở những người có vấn đề về tiết niệu hoặc tiêu hóa. Stern nói: “Nếu mọi người gặp khó khăn khi đi tiểu - hoặc thậm chí các vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích - thì việc có một nơi mà họ cảm thấy an toàn và thoải mái có thể thực sự quan trọng”.

Gần 7% dân số mắc bệnh paruresis hay còn gọi là “hội chứng bàng quang nhút nhát”, một tình trạng mà mọi người cảm thấy khó đi vệ sinh khi có người khác ở xung quanh.

Họ có thể gặp khó khăn khi đi tiểu khi đang ở nơi làm việc, trường học hoặc trong nhà hàng. Stern giải thích: “Nếu họ không thể sử dụng nhà vệ sinh cả ngày thì khi về đến nhà, cảm giác muốn đi tiểu có thể trở nên dữ dội”.