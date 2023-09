Họ xem xét các trường hợp mới, số ca tử vong, hậu quả sức khỏe và các yếu tố rủi ro ở những người từ 14 đến 49 tuổi, ước tính tỷ lệ phần trăm hàng năm cho mỗi năm.

Năm 2019, trên toàn cầu có 3,26 triệu ca ung thư mới được chẩn đoán ở độ tuổi dưới 50. Ảnh: Shutterstock

Năm 2019, có 3,26 triệu ca ung thư mới được chẩn đoán ở độ tuổi dưới 50, tăng 79,1% kể từ năm 1990. Số ca tử vong cũng tăng 27,7%.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù di truyền có thể đóng một vai trò nhưng hút thuốc, uống rượu và chế độ ăn nhiều thịt và muối là “các yếu tố nguy cơ chính”, cùng với các yếu tố như thừa cân, hoạt động thể chất thấp và lượng đường trong máu cao.

Những rủi ro này có thể được giảm thiểu đáng kể thông qua thay đổi lối sống: không hút thuốc hoặc uống rượu; ăn ít thịt, muối và đường chế biến sẵn, ăn nhiều rau, trái cây; đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh; tập thể dục thường xuyên.

Ung thư vú chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các trường hợp - 13,7 trên 100.000 người - trong khi các trường hợp ung thư khí quản và tuyến tiền liệt đang tăng nhanh nhất, lần lượt ở mức 2,28% và 2,23% mỗi năm.

Tuy nhiên, số ca ung thư gan khởi phát sớm đã giảm 2,88% mỗi năm.

Ung thư vú chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các trường hợp ung thư được chẩn đoán ở bệnh nhân dưới 50 tuổi. Ảnh: Shutterstock

Claire Knight, giám đốc thông tin y tế cấp cao của tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết, mặc dù những phát hiện này có vẻ đáng báo động, nhưng ung thư “chủ yếu vẫn là căn bệnh của tuổi già”.

Việc công bố nghiên cứu trên tạp chí BMJ Oncology được đưa ra sau khi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh tuyên bố những tiến bộ trong chăm sóc ung thư đã giúp cứu sống 1,2 triệu người ở Anh kể từ giữa những năm 1980.

Con số này bao gồm ước tính có ít hơn 560.000 ca tử vong do ung thư phổi, 236.000 ca tử vong do ung thư dạ dày, 224.000 ca tử vong do ung thư ruột và 17.000 ca tử vong do ung thư vú.

Tổ chức từ thiện cho biết sự cải thiện này là nhờ tiến bộ trong phòng ngừa ung thư, cũng như chẩn đoán và điều trị, bao gồm cải tiến về xạ trị, sử dụng các chương trình sàng lọc ung thư, phát triển thuốc và khám phá gen.

Nói chung, ung thư được phát hiện càng sớm thì càng dễ điều trị. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyên bạn nên cảnh giác với những triệu chứng tiềm ẩn của bệnh:

C: Thay đổi thói quen đại tiện hoặc bàng quang;

A: Một vết thương không lành;

U: Chảy máu hoặc tiết dịch bất thường;

T: Khối u dày lên hoặc có khối u ở vú hoặc nơi khác;

I: Khó tiêu hoặc khó nuốt;

O: Sự thay đổi rõ ràng ở mụn cóc hoặc nốt ruồi;

N: Ho dai dẳng hoặc khàn giọng.

Giám đốc Knight cho biết: “Không hoàn toàn rõ ràng điều gì đang thúc đẩy sự gia tăng bệnh ung thư khởi phát sớm, nhưng việc tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ trong cuộc sống trước đó, khả năng phát hiện ung thư tốt hơn và di truyền đều có thể đóng một vai trò nào đó”.