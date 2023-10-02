Theo Viện Y tế Quốc gia, hầu hết những người bị ngừng tim bên ngoài bệnh viện đều chết, nhưng việc điều trị y tế ngay lập tức có thể giúp mọi người sống sót.

Ngừng tim là một hiện tượng y tế nghiêm trọng trong đó tim đột ngột ngừng đập. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ , ước tính nó xảy ra ở khoảng 356.000 người Mỹ mỗi năm .

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Digital Health, ít nhất một trong nhóm bốn triệu chứng – đau ngực, khó thở, đổ mồ hôi quá nhiều và hoạt động giống như co giật – đã được báo cáo ở một nửa số người tham gia nghiên cứu bị ngừng tim. .

Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận biết được các dấu hiệu . Và nghiên cứu mới của Viện Tim Smidt tại Hệ thống Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles đã tập trung vào các triệu chứng phổ biến nhất xảy ra trong 24 giờ trước khi ngừng tim.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 823 người bị ngừng tim và dữ liệu từ nhóm đối chứng gồm 1.171 người báo cáo các triệu chứng nhưng không bị ngừng tim hoàn toàn.

Đối với những người đã bị ngừng tim, các triệu chứng được báo cáo bơi người ngoài cuộc, nhân viên dịch vụ y tế cấp cứu hoặc chính người bị ngừng tim.

Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất khác nhau tùy theo giới tính. Đau ngực phổ biến nhất ở nam giới, trong khi khó thở phổ biến nhất ở phụ nữ.

Tiến sĩ Anais Hausvater , bác sĩ tim mạch tại Đại học New York, Langone Heart, cho biết: “Tôi nghĩ rằng việc có loại dữ liệu này là quan trọng, đặc biệt liên quan đến sự khác biệt giới tính trong triệu chứng của bệnh tim mạch vì chúng ta biết rằng nam giới và nữ giới có thể có các triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng nhiều triệu chứng mà họ nghiên cứu đều là triệu chứng của nhiều bệnh tim mạch khác nhau”.

Tiến sũ Hausvater cho biết mình không muốn những phát hiện của nghiên cứu này bỏ qua bất kỳ dấu hiệu ban đầu nào về ngừng tim hoặc bệnh tim mạch nói chung.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, các triệu chứng khác của bệnh tim có thể bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim không đều và cảm giác không thoải mái ở phần ngực.

Bà Hausvater nói: “Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này không thể phát hiện ra điều gì có thể thay đổi khuyến nghị của tôi về việc ai nên đến phòng cấp cứu khi họ có các triệu chứng liên quan đến tim”.

Bà Hausvater nói thêm: “Họ muốn so sánh các cuộc gọi cấp cứu khác nhau và có thể những kết quả của nghiên cứu này có thể giúp quyết định cuộc gọi cấp cứu nào quan trọng hơn những cuộc gọi khác. Nhưng tôi lo lắng rằng hàm ý có thể là những người đang có các triệu chứng về tim có thể bị trì hoãn”.

Hausvater cho biết các triệu chứng được chuyển tiếp qua cuộc gọi điện thoại 911 không đủ để xác định xem ai đó có bị bệnh hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Cô nói: “Chắc chắn, nó có thể hữu ích, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ thận trọng khi xem xét một số phát hiện này vì nó không nhất thiết thay đổi những gì tôi sẽ làm trong quá trình hành nghề của mình”.

Vì vậy, bất kể bạn có triệu chứng bệnh tim nào - ngay cả khi chúng không phải là một trong bốn triệu chứng phổ biến được liệt kê trong nghiên cứu - bạn cũng nên giải quyết chúng. Các vấn đề như đau ngực, chóng mặt, nhịp tim không đều và mệt mỏi quá mức cũng không bao giờ được bỏ qua.

Tiến sĩ Joseph Marine, phó giám đốc điều hành bộ phận tim mạch và trưởng khoa tim mạch của Bác sĩ cộng đồng Johns Hopkins ở Baltimore, đã chỉ ra rằng việc xác định các triệu chứng trước khi ngừng tim là một nhiệm vụ khoa học đầy thách thức.

Marine cho biết: “Tôi nghĩ đây là một nghiên cứu rất thú vị, kích thích tư duy… và mặc dù có một số hạn chế về phương pháp, nhưng nhóm này đã thực sự làm được điều đó tốt nhất có thể”.

Theo các tác giả của nghiên cứu, Marine chỉ ra rằng một hạn chế là nghiên cứu chỉ sử dụng dữ liệu từ 823 bệnh nhân bị ngừng tim “được chứng kiến ​​bởi một người ngoài cuộc hoặc nhân viên EMS”.

Tổng cộng, đã có hơn 1.600 ca ngừng tim ngoài bệnh viện trong thời gian nghiên cứu.

Điều này có nghĩa là chúng tôi không biết những triệu chứng ban đầu mà những người không được kiểm tra trong nghiên cứu gặp phải là gì, Marine nói.

Ngoài ra, mặc dù các triệu chứng được nhân viên cấp cứu, người ngoài cuộc hoặc chính bệnh nhân báo cáo, nhưng Marine cho biết vẫn có khả năng xảy ra sai sót và ghi nhớ sai.

“Điều này có nghĩa là chúng tôi không biết những triệu chứng ban đầu mà những người không được kiểm tra trong nghiên cứu gặp phải là gì”, Marine nói.

Ngoài ra, mặc dù các triệu chứng được nhân viên cấp cứu, người ngoài cuộc hoặc chính bệnh nhân báo cáo, nhưng Marine cho biết vẫn có khả năng xảy ra sai sót và ghi nhớ sai.

Hausvater cho biết thời gian của nghiên cứu cũng có thể là một hạn chế. Nghiên cứu đã so sánh hai nhóm người được đề cập ở trên, nhưng nhóm ngừng tim được theo dõi trong suốt những năm xảy ra đại dịch còn nhóm đối chứng thì không.

Hausvater cho biết : “Về cơ bản, bệnh nhân ngừng tim trải qua đại dịch Covid-19 , nơi chúng tôi biết có nhiều trường hợp ngừng tim hơn và các triệu chứng có thể hơi khác một chút vì một số trường hợp ngừng tim đó có thể liên quan đến nhiễm Coivd-19”.