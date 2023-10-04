Một thiếu niên 14 tuổi bị nghi ngờ đã bắn súng trong khu mua sắm, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Được biết, nạn nhân là một phụ nữ 34 tuổi đến Thái Lan du lịch cùng với đôi chị em song sinh của mình từ Bắc Kinh.

Sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã xác nhận rằng một trong số những người thiệt mạng là công dân Trung Quốc.

Hiện trường vụ án. Ảnh: AP

Một người dùng mạng có tên @doung_som đã đăng bài cho biết khi họ đang trốn thoát khỏi hiện trường bắn súng thì gặp một cặp song sinh Trung Quốc chỉ mới 5 tuổi.

Cặp chị em song sinh này, với những chiếc nơ trên đầu dính đầy máu, đôi mắt đầy nước mắt, đã nói rằng sau khi người mẹ bị bắn, họ đã bị tách ra và xin người này giúp tìm lại mẹ của mình.

Một người dùng mạng khác đã tiết lộ rằng mặc dù lúc đó điện thoại di động của họ chỉ còn 1% pin, nhưng họ vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ.

Người đăng bài nói: “Cô em hỏi tôi rằng mẹ cô bé có chết không, tôi chỉ có thể an ủi cô ấy, 'Mẹ chỉ bị thương, sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau'.”

Không ngờ, khi cảnh sát đến hiện trường, họ lại nói với cô em rằng mẹ cô đã qua đời và “Ngay lập tức tôi đã khóc rất nhiều. Em gái thật đáng thương! Tại sao em gái lại phải trải qua chuyện như vậy? Tên biến thái đó đã khiến em gái tôi mất mẹ! Đây là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời tôi”.

Sau khi bài viết này được tiết lộ trên mạng, nó ngay lập tức gây ra cuộc tranh luận sôi nổi từ cư dân mạng, nhiều người đã chia sẻ lại bài viết và bày tỏ:

“Thật sự không dám đến Thái Lan nữa”,

“Rất đau lòng cho em gái”,

“Các em có máu trên người, không biết có bị thương không”.

Sau đó, một người dùng mạng được cho là người thân của nạn nhân đã đăng bài trên Weibo, cho biết người đã qua đời ở Thái Lan là dì của cô, còn mẹ của cô bị thương và Đại sứ quán Trung Quốc đã đón cả gia đình đôi chị em song sinh và không có nguy cơ đe dọa tính mạng của họ.