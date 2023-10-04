Đang bận lấy đồ uống bên cạnh, người đàn ông bàng hoàng thấy con gái 4 tuổi gục ngã bất động khi chạm vào tủ lạnh

Mới đây, một bé gái 4 tuổi ở Ấn Độ bị điện giật khi đang đi cùng cha vào siêu thị để lựa chọn đồ uống.

Đoạn video cho thấy, vào sáng ngày 2/10, ở bang Telangana, Ấn Độ, một người cha dẫn theo cô con gái 4 tuổi đến siêu thị mua sắm. Khi đó, người cha mở một trong số các tủ lạnh để chọn nước đá uống, trong khi đó, cô con gái nắm chặt tay nắm của tủ lạnh bên cạnh.

Không ngờ đến, trong giây lát sau, cô bé cứng đơ người hoàn toàn, treo trên bên cạnh tủ lạnh.

Người đàn ông đag cố gắng đánh thức cô bé sau khi bị điện giật. Ảnh: ET Today

Sau 18 giây, khi người cha đã chọn xong hàng và nhìn qua thì thấy đôi mắt cô gái mở to, trắng bệch. Người cha hoảng sợ nhanh chóng ôm lấy cô bé và cố gắng đánh thức cô.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, cô bé đã được tuyên bố không qua khỏi. Người thân cho rằng cái chết của cô bé là do sự cố mất điện và yêu cầu siêu thị chịu trách nhiệm. Cảnh sát đã tham gia điều tra và chi tiết nguyên nhân vẫn cần được làm rõ.

Trước đó, vào tháng 7 năm nay, ở Ấn Độ cũng đã xảy ra vụ điện giật khi đang bật máy lạnh.

Theo đó, một nữ sinh 7 tuổi bất ngờ bị điện giật khi đang cố bật máy làm mát tại nhà ở Kherki Daula, một ngôi làng bên ngoài trung tâm công nghệ Gurugram tại miền Bắc Ấn Độ.

Ngay sau đó, cô bé đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Karambir Singh, phó thanh tra của đồn cảnh sát Kherki Daula, cho biết: "Cô bé bị điện giật khi đang bật máy làm mát và ngã xuống đât".

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