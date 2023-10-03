Bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, 37 năm sau chàng trai quỳ xuống bật khóc khi ăn món mẹ nấu

Thế giới 03/10/2023 16:27

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã nhận lại mẹ ruột sau khi bị bắt cóc và xa cách 37 năm

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã nhận lại mẹ ruột sau 37 năm xa cách

Thông tin từ trang NetEase News, Liu Tao bị một người đàn ông trung niên bắt cóc và buôn bán khi anh  đang chăn thả gia súc gần quê nhà ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trải qua hành trình đi bộ, xe ba bánh, tàu hỏa, thậm chí là thuyền, chỉ trong vòng 2 ngày, cô đã được bán đến gia đình nuôi ở Hà Nam (Trung Quốc) và được đổi tên thành Shi Junhai.

Mặc dù cha mẹ của Liu Tao đã đi khắp nơi để tìm kiếm con của mình ngay từ ngày đứa trẻ mất tích, họ đã báo cảnh sát sau khi biết Liu Tao bị một người lạ đưa đi, thậm chí đã thực hiện kiểm tra DNA, nhưng suốt nhiều năm qua vẫn không có bất kỳ tin tức gì.

Bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, 37 năm sau chàng trai quỳ xuống bật khóc khi ăn món mẹ nấu - Ảnh 1
Người đàn ông không kìm được nước mắt sau khi gặp mẹ. Ảnh: HK01

Liu Tao dù vẫn nhớ rất rõ quê hương của mình, nhưng cuối cùng, do tuổi tác quá nhỏ và đã đi qua quá nhiều nơi, anh không thể tìm được gia đình, cuối cùng chỉ có thể báo cảnh sát và xin giúp đỡ từ nền tảng phúc lợi công cộng “Baby Come Home”.

Liu Tao nói: “Nếu có thể vẽ, tôi nhất định sẽ vẽ quê hương của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên nó trong đời”.

Sau 37 năm xa cách, cuối cùng hai mẹ con đã đoàn tụ với sự giúp đỡ của nhiều bên và cảnh sát đã tìm ra manh mối cũng như nhờ đến xét nghiệm ADN.

Để chào đón người thân đã xa cách 37 năm, người thân đã có mặt sớm tại hiện trường, khi Liu Tao 43 tuổi nhìn thấy mẹ, anh lúc đó dường như chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi.

Anh lập tức quỳ vào lòng mẹ mà òa khóc, mẹ anh cũng nói như đang an ủi cậu con trai nhỏ của mình và nói “Đừng khóc, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà rồi”.

Sau đó dắt Liu Tao vào trong, cho con trai ăn trứng lên men sau khi trải qua 37 năm chia cắt.

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