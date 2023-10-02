Mới đây, một người đàn ông ở Singapore đã bị kết án 21,5 năm tù giam vì cưỡng hiếp con gái suốt 3 năm.

Theo thông tin từ 8world News, người đàn ông sống cùng vợ và hai con gái, một gia đình 4 người sống cùng nhau. Hai chị em ở chung một phòng và hai vợ chồng dùng phòng ngủ chính.

Tuy nhiên, sau khi con gái lớn lên lớp 7, vào một ngày năm 2016 khi không có ai ở nhà, người đàn ông yêu cầu con gái cùng xem phim người lớn với mình và bắt đầu thực hiện hành vi không đúng mực với con gái.

Sau đó, anh đặc biệt nói với con gái rằng không được kể cho ai biết vụ việc này, nếu không cả gia đình sẽ tan rã và anh cho rằng đây là cách dạy cô bé phải bảo vệ bản thân.

Bé gái bị trầm cảm sau khi bị bố ruột xâm hại. Ảnh: ET Today

Tuy nhiên, người đàn ông đã tiếp tục phạm tội trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, cưỡng hiếp con gái lớn nhiều lần, gây ra bệnh trầm cảm và thậm chí cô bé đã cố gắng tự tử.

Báo cáo chỉ ra rằng người đàn ông này đã nhận tội trước tòa và bị kết án 20 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, vì bị cáo đã trên 50 tuổi nên sẽ không bị kết án dùng roi. Do đó, thẩm phán đã tuyên án thêm 12 tháng tù, tổng cộng phải ngồi tù 21 năm 5 tháng tù giam.

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