Mới đây, cảnh sát Ireland đã bắt giữ một cậu bé 16 tuổi sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ.

Vào chiều ngày 29/9, ở quận Offaly, Ireland, đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.

Một cậu bé chỉ 16 tuổi đã dùng búa tạ sát hại phụ nữ 40 tuổi tên Lorna Woodnutt. Đáng kinh ngạc hơn, cậu bé còn công khai cảnh tượng đáng thương của nạn nhân bằng cách đăng tải video trực tiếp lên các mạng xã hội.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khuôn mặt của Woodnutt đã biến thành một lỗ hổng lớn, ngoại hình hoàn toàn không thể nhận ra và bên cạnh là những vết máu cùng với hai cái búa sắt, một cái lớn và một cái nhỏ, được cho là hung khí.

Lorna Woodnutt, 40 tuổi, nạn nhân trong vụ án mạng chiều ngày 29/9. Ảnh: China Press

Khi cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường theo thông báo, họ đã tuyên bố rằng Lorna Woodnutt đã tử vong, trong khi đó, cậu bé đã bị bắt giữ và tạm giam.

Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ nội dung về động cơ, hung thủ và quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, chỉ nói rằng cậu bé và nạn nhân quen biết nhau.

Các hàng xóm gần đó cho biết cậu bé này "rất yếu đuối" và có vẻ như luôn gặp vấn đề về sức khỏe.

Cưỡng hiếp con gái 11 tuổi suốt 5 năm, cha dượng lãnh án 20 năm tù Sau khi kết hôn mẹ nạn nhân, người đàn ông đã quan hệ nhiều lần với bị hại bắt đầu từ năm 2003.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-canh-tuong-cau-be-16-tuoi-sat-hai-nguoi-phu-nu-roi-tung-video-len-mang-xa-hoi-620669.html