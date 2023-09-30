Cô gái đăng video cảm thấy mình là người duy nhất trong gia đình “bị bỏ rơi, không được yêu thương”.

Mới đây, một nữ cư dân mạng người Brazil Maria Palhano đã đăng tải video lên mạng phàn nàn về việc mẹ cô và bạn trai nằm khỏa thân trên giường cùng nhau, thậm chí mẹ cô còn bôi kem dưỡng da cho bạn trai khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Theo thông tin từ tờ Metropoles, Maria than phiền trong video rằng khi bước vào phòng, cô thấy mẹ đang bôi kem dưỡng da cho bạn trai của cô, trong khi anh ấy cởi trần và thoải mái sử dụng điện thoại di động bên cạnh.

Điều đáng ngạc nhiên là mẹ của Maria cũng đang khỏa thân, chỉ che kín bằng một cái chăn, khiến cô ngạc nhiên không thôi.

Maria cho biết rằng hành động thân mật giữa mẹ và bạn trai trong phòng đã khiến cô cảm thấy không vui.

Đoạn video ghi lại cảnh người mẹ đang thoa kem cho bạn trai của cô gái. Ảnh: ET Today

Nhưng điều làm cô tức giận hơn cả là chú chó yêu của cô, Pompom, cũng đang ở cùng họ trong thời điểm đó, khiến cô cảm thấy mình là người duy nhất trong gia đình “bị bỏ rơi, không được yêu thương”.

Sau khi đoạn video này được tiết lộ trên mạng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mọi người đồng loạt để lại những lời nhắc nhở Maria để cô chú ý đến những hành động lạ lùng của mẹ và bạn trai:

“Bạn không thấy việc mẹ và bạn trai của bạn không mặc quần áo rất kỳ lạ sao?”,

“Tôi phải nói cho bạn biết đây không phải là hành vi bình thường”,

“Tôi cũng có những người bạn có mẹ rất thân mật với bạn trai và sau đó họ lừa dối cô ấy”.

Tuy nhiên, Maria không chút quan tâm đến lời khuyên từ cộng đồng mạng và đáp trả lại bằng cách viết bình luận: “Mẹ thường xuyên giúp bạn trai tôi bôi kem dưỡng da. Bạn có thể loại bỏ những suy nghĩ xấu xa trong đầu được không? Bạn trai chỉ duy nhất yêu mình tôi và mẹ tôi sẽ không bao giờ làm như vậy”.

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