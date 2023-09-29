Mới đây, một người đàn ông ở Nga đã tự cắt “cậu nhỏ” của mình trước mặt bạn gái sau khi cô đòi chia tay.

Theo thông tin từ tờ “Daily Star, ngày 4/9, một người đàn ông 37 tuổi tên Ruslan, đã bị bạn gái Natalia bỏ rơi cách đây không lâu. Vì vậy, anh đã cố gắng tự cắt "cậu nhỏ" nhưng vì vết thương quá nặng nên đã được đến bệnh viện để cấp cứu.

Báo chí dẫn lời truyền thông Nga cho biết, Ruslan sau đó tiết lộ rằng vì bạn gái Natalia muốn chia tay nên anh đã nói một cách gay gắt: “Tôi không cần nó nữa” và có ý định tự tử.

Được biết, Ruslan đã lấy một con dao làm bếp và cắt bộ phận sinh dục từ gốc và nguồn tin đồn cho biết một số cơ quan của anh đã bị gãy.

Bị bạn gái chia tay, người đàn ông tự cắt "cậu nhỏ" để đe dọa. Ảnh minh họa: Internet

Đáng kinh ngạc hơn, Natalia đã chứng kiến toàn bộ quá trình này, cô ấy hoảng sợ rời khỏi căn hộ.

Ruslan lúc đó không mặc quần áo, xuất huyết ở vùng kín và còn muốn đi theo Natalia xuống tầng dưới.

May mắn là có một người hàng xóm nhìn thấy cơ quan nhạy cảm đang chảy máu không ngừng, nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa anh đến bệnh viện.

Theo bác sĩ tại bệnh viện, mặc dù Ruslan đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chưa rõ liệu cơ quan này của anh ta có bị tổn thương vĩnh viễn hay không.

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