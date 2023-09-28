Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 3 nam thanh niên sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bé gái 8 tuổi.

Theo thông tin từ ET Today, ngày 26/9, cảnh sát bang Uttar Pradesh, Ấn Độ nhận được báo cáo về một cô bé 8 tuổi đột ngột mất tích tại quận Aligarh.

Sĩ quan cảnh sát, Kalanidhi Naithani, cho biết dựa trên đoạn phim giám sát trên đường, cuối cùng họ đã tìm thấy cảnh cô gái đi sang nhà hàng xóm.

Cảnh sát hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: NDTV

Cảnh sát đến nhà hàng xóm điều tra thì phát hiện thi thể cô gái bị phân mảnh trong phòng và được cho vào bao tải. Xét theo tình trạng thi thể, nghi ngờ cô gái này bị cưỡng hiếp trước khi chết.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm Suhaleyheen, 20 tuổi, Rizwan, 18 tuổi và một thiếu niên 14 tuổi. Cả ba đối tượng đã thừa nhận đã sử dụng đồ ăn nhẹ để mời cô bé 8 tuổi vào nhà và hiện tại vụ án đang được điều tra.

Trước đó vào ngày 2/7, ở Ấn Độ cũng đã xảy ra một vụ án tương tự. Thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính được tìm thấy trong một chiếc túi đựng súng ở khu vực Worli của thành phố Mumbai.

Cảnh sát cho biết tay và chân của người phụ nữ được tìm thấy đã bị gãy. Người ta nghi ngờ nạn nhân đã bị sát hại và sau đó thi thể cũng được vứt xuống biển, một quan chức của đồn cảnh sát Worli cho biết.

Khi điều tra cảnh sát đã thu giữ chiếc túi và tìm thấy thi thể đang phân hủy của một người phụ nữ bên trong đó, đồng thời cho biết thêm người chết vẫn chưa được xác định danh tính.

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