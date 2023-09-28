Phát hiện thi thể 2 mẹ con bê bết máu trong căn hộ, hàng xóm tiết lộ âm thanh đáng sợ tại hiện trường

Thế giới 28/09/2023 13:39

Mới đây, cảnh sát Mỹ đã phát hiện hai thi thể mẹ con bên trong một căn hộ ở New York với nhiều vết thương trên người.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 25/9, tại một căn hộ ở Brooklyn, New York. Cảnh sát nhận được thông báo từ người dân và đến hiện trường, phát hiện khắp nơi đều là máu.

Một phụ nữ 37 tuổi tên Rivera đã tử vong với nhiều vết thương trên mặt. Còn cô con gái 14 tuổi nằm bất tỉnh, mặt hướng xuống, đầu bị thương nặng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cũng phát hiện đầu chú chó cưng của nạn nhân được bọc trong một chiếc túi nilon, có vẻ là do bị ngạt thở.

Phát hiện thi thể 2 mẹ con bê bết máu trong căn hộ, hàng xóm tiết lộ âm thanh đáng sợ tại hiện trường - Ảnh 1
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra vụ án. Ảnh: New York Daily News

Những người hàng xóm cho biết, họ bị đánh thức bởi tiếng chó sủa từ nhà nạn nhân vào khoảng 7h20 sáng ngày 22/9. Dù đã báo cáo vào thời điểm đó nhưng cảnh sát đã đến hiện trường và thấy không có ai mở cửa rồi rời đi.

Người hàng xóm cho biết: "Chúng tôi nghe thấy tiếng động mạnh và tiếng sủa của chó, sau đó mọi thứ trở nên rất yên lặng. Rõ ràng là chúng tôi đã nghe thấy hiện trường vụ án giết người”.

Một vài ngày sau, họ nhận ra không thấy bóng dáng của Rivera nữa và lo lắng nên đã báo cáo lại.

Cảnh sát cho biết kể từ khi nhận được thông báo, họ đã đến thăm nhiều lần ngôi nhà đó và vụ án đang được điều tra.

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