Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp chạy đến nhà dân để giúp đỡ.

Theo tờ ET Today, một bé gái 12 tuổi ở Ấn Độ sau khi bị cưỡng hiếp đã đi từ nhà này đến nhà khác tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi người đều nhìn chằm chằm nhưng không chịu giúp đỡ, thậm chí có người còn tàn nhẫn đuổi cô đi.

Khi hình ảnh từ camera an ninh của cô bé khi cầu cứu được công bố, vụ việc đã thu hút sự quan tâm.

Đài truyền hình New Delhi hôm 27/9 đưa tin, theo đoạn phim giám sát trên đường Badnagar (Badnagar), cách Ujjain ở bang Madhya Pradesh khoảng 15 km, cô gái đang lang thang trên đường và cuối cùng đã đến một địa điểm tôn giáo.

Nghi ngờ cô đã bị cưỡng hiếp, các giáo sĩ đã dùng khăn che người cô lại và đưa cô đến bệnh viện khu vực, nơi khám sức khỏe xác nhận rằng cô đã bị cưỡng hiếp.

Do vết thương quá nặng, cô gái được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, may mắn thay tình trạng của cô đã ổn định.

Bé gái chạy đến nhà dân để cầu cứu. Ảnh: India Today

Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi tên và địa chỉ, cô gái không thể trả lời rõ ràng: “Đứa trẻ không thể nói rõ cô ấy đến từ đâu, nhưng xét theo giọng nói thì cô ấy đến từ Prayagraj, Uttar Pradesh”.

Ngay sau đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án. Cảnh sát trưởng khu vực Ujjain, Sachin Sharma, cho biết một đội đặc nhiệm đã được thành lập để xác định và bắt giữ nghi phạm càng sớm càng tốt, nếu ai có thông tin gì vui lòng báo ngay cho cảnh sát.

Báo cáo chỉ ra rằng từ năm 2019 đến năm 2021, hai bang Madhya Pradesh và Maharashtra báo cáo số trường hợp phụ nữ và trẻ em gái mất tích cao nhất.

Ngoài ra, dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia cho thấy Madhya Pradesh báo cáo có 6.462 vụ cưỡng hiếp vào năm 2021, con số cao nhất cả nước, trong đó hơn 50% là tội phạm nhắm trẻ em. Tính ra, mỗi ngày xảy ra khoảng 18 vụ cưỡng hiếp.

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