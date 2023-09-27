Kinh hoàng 3 thi thể bị trói chặt và xếp chồng lên nhau trong ngôi nhà, cảnh sát phát hiện điều 'kỳ lạ'

Thế giới 27/09/2023 10:17

Khi ba thi thể được phát hiện, nạn nhân bị trói chặt và xếp chồng lên nhau, đầu bị bao phủ bởi túi nhựa.

Theo tờ New Straits Times, vào tối ngày 22/9, cảnh sát Kuala Lumpur (Malaysia) nhận được thông báo từ một người dân sống ở khu vực Sentul về tiếng cãi vã phát ra từ một tòa nhà kết hợp giữa khu dân cư và thương mại.

Họ đã điều động nhân viên đến kiểm tra và không ngờ rằng sau khi đi qua tầng một cửa hàng, họ phát hiện 3 thi thể nam giới trong kho chứa đồ của ngôi nhà trên tầng 2.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Datuk Allaudeen Abdul Majid, chỉ ra trong một cuộc họp báo rằng những nạn nhân chỉ từ khoảng 20 đến 30 tuổi.

Khi ba thi thể được phát hiện, nạn nhân bị trói chặt và xếp chồng lên nhau, đầu bị bao phủ bởi túi nhựa.

Một trong số họ hoàn toàn không mặc quần áo, cơ thể đầy vết cắt từ dao, trong khi hai người còn lại không có vết thương ngoài rõ rệt. Tại hiện trường, cũng đã tìm thấy một lưỡi dao nghi ngờ là hung khí.

Kinh hoàng 3 thi thể bị trói chặt và xếp chồng lên nhau trong ngôi nhà, cảnh sát phát hiện điều 'kỳ lạ' - Ảnh 1
Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm là hai người Sri Lanka đến thuê nhà . Ảnh: TVBS

Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một cặp vợ chồng người Sri Lanka, khoảng 40 tuổi, trong một phòng khác của căn nhà. Họ là bố mẹ của một trong số những nạn nhân và ngay lập tức bị bắt giữ để điều tra tại trụ sở cảnh sát.

Dự kiến ​​họ sẽ bị giữ tù ít nhất đến ngày 29/9  để hỗ trợ điều tra. Cặp vợ chồng này là chủ nhà thứ hai của căn nhà này.

Họ cho biết hai nạn nhân kia là bạn của con trai họ và sống chung trong căn nhà này. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng trước khi bị bắt, họ không biết rằng con của họ đã bị giết.

Hiện tại, cảnh sát đã xác định hai đối tượng nghi ngờ khác, cũng là nam thuê nhà có quốc tịch Sri Lanka, sống cùng trong căn nhà này.

Theo thông tin, hai khách thuê khác và ba người đã chết là bạn bè từ 6 tháng trước và mới chuyển đến được 2 ngày.

Cặp vợ chồng bị bắt giữ cho biết trước vụ án, họ có cãi vã với hai người này và hiện tại, họ đang mất tích.

Cảnh sát Kuala Lumpur đã công bố hình ảnh của hai nghi phạm, vì các công cụ gây án tại hiện trường đã đầy đủ nên không loại trừ khả năng tội ác đã được tính toán từ trước và hy vọng sẽ bắt giữ cả hai càng sớm càng tốt để làm rõ tình tiết vụ án.

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