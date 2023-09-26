Mới đây, các bác sĩ đã phải phẫu thuật một trường hợp “cậu nhỏ” bị sung tấy sau khi người đàn ông dùng nó để nâng tạ với mục đích tăng cường sức khỏe.
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Theo Daily Mail trường hợp này đã được đăng trên tạp chí y học Urology Case Reports vào ngày 25/9.
Một bệnh nhân nam 24 tuổi ở Ấn Độ, là huấn luyện viên thể dục cá nhân, đã mơ tưởng đến việc tập luyện nặng để làm cho “cậu nhỏ” của mình khỏe hơn, giống như việc tập luyện cơ bắp.
Ban đầu, anh cảm thấy hơi đau và sưng tấy nhưng không để ý nhiều và vẫn tiếp tục “hưng phấn”.
Sau một thời gian, đau và sưng trở nên nghiêm trọng hơn nên anh đã cố gắng đưa thanh tạ ra nhưng phát hiện nó bị kẹt. Do hoảng sợ và bàng hoàng nên anh quyết định đi khám.
Khi anh đến bệnh viện tạ đã bị kẹt trên bên trong “cậu nhỏ” khoảng 2 giờ và gần như có màu đen.
Ban đầu, các bác sỹ đã cố gắng sử dụng gel giảm đau để làm cho “cậu nhỏ” trơn tru hơn hoặc sử dụng thuốc và phẫu thuật để giảm sưng phồng, nhưng không thành công.
Cuối cùng, họ quyết định sử dụng gây mê toàn thân và phẫu thuật để giảm sưng tấy và tắc nghẽn, từ đó dễ dàng loại bỏ tạ.
May mắn là không có biến chứng nào xảy ra, và bệnh nhân đã được xuất viện vào ngày tiếp theo một cách suôn sẻ.