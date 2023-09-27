Thường xuyên coi phim “người lớn”, người mẹ còn dụ dỗ luôn con rể

Thế giới 27/09/2023 12:21

Mới đây, một người phụ nữ Malaysia đã lên mạng than phiền rằng cô phát hiện mẹ ruột thường xuyên coi phim "người lớn" nhưng đồng thời cũng đang dụ dỗ chồng cô mỗi khi hai người về nhà.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Malaysia, một nữ cư dân mạng đã tiết lộ rằng cô đã từ lâu nhận ra những hành vi kỳ lạ của mẹ.

Khi cô và chồng trở về nhà mẹ ruột, mẹ thường không mặc áo ngực, chỉ mặc quần ngắn và nằm ngủ trong phòng khách. Ngay cả khi cha trách mắng mẹ và yêu cầu cô chú ý đến cách ăn mặc và hành vi nhưng cũng không giúp ích được gì.

Một ngày nọ, khi người phụ nữ này mượn điện thoại của mẹ để xem công thức nấu ăn, cô đã vô tình phát hiện rằng lịch sử tìm kiếm trên mạng của mẹ chỉ toàn là những bộ phim người lớn liên quan đến mẹ và con trai.

Thường xuyên coi phim “người lớn”, người mẹ còn dụ dỗ luôn con rể - Ảnh 1
Mẹ ruột thường xuyên dụ dỗ chồng của cô. Ảnh minh họa: Internet

Đáng ngạc nhiên hơn, mẹ cô thường xuyên liên lạc riêng tư với con rể và thậm chí gọi chồng cô là "sayang" (từ thân mật trong tiếng Mã Lai) trong tin nhắn.

Người phụ nữ buồn bã nói: “Mẹ chưa bao giờ gọi chúng tôi, chị em, bằng từ 'sayang', nhưng lại gọi con rể của mình như vậy. Cô ấy còn ôm và hôn chồng tôi khi chào hỏi anh ấy, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và hiện tại tôi không biết phải làm gì”.

Bài đăng của người phụ nữ này trên mạng xã hội đã gây tranh cãi sôi nổi ngay sau khi được tiết lộ trên mạng.

Có những người khuyên cô không nên đưa chồng đến thăm nhà mẹ hoặc yêu cầu chồng ngăn mẹ cô tiếp xúc.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng: “Bạn có thể cung cấp bằng chứng cho cha của bạn để ông ấy giải quyết vấn đề này, nhưng đừng kéo các anh chị em khác vào cuộc”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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