Thử thách tìm chó con trong bức ảnh: Nếu làm được bạn trở thành một trong những người có IQ cao

Thế giới 28/09/2023 10:25

Để tìm chú chó bên trong bức ảnh, bạn cần có một đôi mắt tinh tường để thấy chúng giữa rất nhiều đồ vật khác nhau và câu đố này sẽ giúp tìm ra tính cách bên trong con người bạn.

Ảo ảnh quang học đã thu hút con người trong nhiều thiên niên kỷ vì chúng có thể đánh lừa nhận thức của chúng ta về thực tế bằng cách đánh lừa thị giác.

Chúng có nhiều hình dạng khác nhau, từ chiếc bình Rubin nổi tiếng cho đến siêu phẩm "The Dress" đang được lan truyền rộng rãi hiện nay.

Một thủ thuật quang học mới liên quan đến việc tìm kiếm một con chó ẩn trong một nhóm đồ chơi hiện đang lan truyền trên mạng.

Thử thách tìm chó con trong bức ảnh: Nếu làm được bạn trở thành một trong những người có IQ cao - Ảnh 1
Tìm chú chó trong bức ảnh. Ảnh: India Times

Các ảo giác đầy thách thức cũng kiểm tra khả năng của bạn trong việc giải các câu đố một cách kiên nhẫn và sáng tạo. Bạn có mạnh mẽ và kiên trì, hay có xu hướng từ bỏ?

Mục tiêu của câu đố não khó này của Andrex là tìm con chó con giống Retriever màu vàng. Bên cạnh các đồ chơi dành cho trẻ em như ô tô và khối xây, hình ảnh còn bao gồm một số sinh vật như gấu, thỏ và chuột.

Những cuộn  giấy vệ sinh chất thành đống và ở nhiều giai đoạn tháo gỡ khác nhau nằm rải rác giữa các đồ vật và động vật. Đôi mắt bị phân tâm bởi tất cả những món đồ đa dạng này, cũng như bởi màu xanh lá cây và màu cam sống động hòa quyện với màu trắng và nâu.

Nếu bạn chưa tìm ra thì dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm chó con trong bức ảnh: Nếu làm được bạn trở thành một trong những người có IQ cao - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

 

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố bức ảnh

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