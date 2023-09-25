Mới đây, cảnh sát Mỹ đã tiến hành điều tra một trung tâm chăm sóc trẻ em ở New York sau khi bé trai 1 tuổi tử vong do sử dụng ma túy quá liều.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông phương Tây, Nicholas Feliz Dominici, cậu bé 1 tuổi ở New York, Mỹ, đã qua đời một cách bí ẩn sau khi theo học tại một trung tâm giữ trẻ ở Bronx trong một tuần.

Sau đó, Nicholas được phát hiện có thuốc phiện fentanyl trong cơ thể và ba đứa trẻ khác ở trung tâm giữ trẻ cũng gặp tình trạng tương tự. Ngay sau đó, ba đứa trẻ được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Sau khi cảnh sát điều tra sơ bộ, họ tìm thấy dấu vết dư lượng fentanyl trong chiếu ngủ của đứa trẻ và sau đó phát hiện ra một cánh cửa bí mật trên sàn bên dưới khu vui chơi của đứa trẻ.

Sau khi cảnh sát mở cánh cửa bí mật, họ phát hiện bên trong giấu một lượng lớn fentanyl, các loại ma túy khác và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 8 đến 10 kg.

Cảnh sát phát hiện bên trong thi thể bé trai 1 tuổi có chất ma túy. Ảnh: AP

Sau đó, cảnh sát buộc tội hai giám đốc trung tâm chăm sóc trẻ em, Grei Mendez, 36 tuổi và Carlisto Acevedo Brito, 41 tuổi, về tội ngộ sát, hành hung, gây nguy hiểm cho trẻ em và tàng trữ trái phép các chất cấm.

Chồng của Grei cũng bị cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến toàn bộ vụ việc và bị buộc tội liên bang về âm mưu phân phối ma túy gây chết người và tàng trữ với ý định phân phối gây chết người. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang nơi ở của ông ta.

Đáp lại, cha của Nicholas, ông Otoniel Feliz đau lòng nói: “Cả 4 đứa con của tôi đều không muốn đến trường vì không muốn điều tương tự như Nicholas xảy ra với chúng. Sự việc này khiến gia đình chúng tôi rất đau buồn”.

Luật sư của gia đình Otonil cũng cho biết: “Đây là một bi kịch và là một bi kịch có thể ngăn ngừa được. Đây là điều tồi tệ nhất. Điều đáng buồn nhất là bạn giao con mình cho người khác và họ lại vi phạm điều này. Không có gì tệ hơn việc tin tưởng ai đó và dẫn đến cái chết của con bạn”.

Chồng đi làm xa lâu ngày, vợ ở nhà ngoại tình với sếp đến mức mang thai Người đàn ông đã quyết định ly hôn sau khi biết vợ ngoại tình, tuy nhiên, luật sư của anh nói rằng không nên vội ly hôn để tránh người phụ nữ này đòi hỏi nhiều hơn.

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