Thi thể mèo không đầu xuất hiện liên tục trong 5 tháng, người dân sợ hãi trẻ em sẽ là mục tiêu tiếp theo của “kẻ sát nhân”

Thế giới 28/09/2023 10:25

Trong 5 tháng, cảnh sát Nhật Bản liên tiếp phát hiện các thi thể mèo không đầu ở tỉnh Hyogo khiến người dân hoang mang về tính mạng của những đứa trẻ,

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, một xác mèo không đầu xuất hiện ngoài trời ở thị trấn Fukusaki vào ngày 24/5.

Đầu của xác chết rõ ràng đã bị chặt đứt bằng vũ khí sắc nhọn nên một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Ngày 13/6, nhân viên nghĩa trang Kita-ku, thành phố Sogotsu, thành phố Kobe, phát hiện 4 xác mèo nằm cạnh nhau trên bãi đất trống của nghĩa trang khi đang dọn dẹp nên trung tâm quản lý đã ngay lập tức gọi cảnh sát.

Đầu của 4 xác mèo đều bị nghiền nát và đặt cách nhau 30 mét, điều này rất kỳ lạ.

Thi thể mèo không đầu xuất hiện liên tục trong 5 tháng, người dân sợ hãi trẻ em sẽ là mục tiêu tiếp theo của “kẻ sát nhân” - Ảnh 1
Cảnh sát phát hiện liên tiếp các thi thể mèo không đầu ở tỉnh Hyogo. Ảnh: ET Today

Xác mèo không đầu được phát hiện lần nữa tại Nishidahara, thị trấn Fukusaki vào ngày 3/7. Đây cũng là trường hợp mèo không đầu thứ hai bị bỏ rơi ở thị trấn Fukusaki kể từ tháng 5.

Địa điểm xảy ra hai vụ việc cách nhau chưa đầy 1 km. Người ta nghi ngờ hai tội ác này có liên quan đến nhau.

Tại thành phố Himeji, ngày 6/8, người qua đường phát hiện xác một con mèo không đầu trong một công viên ở Oeshima.

Sau đó vào ngày 11 tháng 9, một người đàn ông ở thị trấn Taizi vừa tan sở đã tìm thấy xác một con mèo bị bỏ rơi trong khu đất trống của mình và gọi cảnh sát.

Mèo hoang, mặc dù có thể bị tổn thương và chết vì nhiễm virus hoặc xảy ra xung đột trong quá trình tranh giành thức ăn, nhưng hiếm khi xảy ra trường hợp mất đầu như vậy.

Tuy nhiên, trong vòng 5 tháng qua tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản, các xác mèo liên tiếp được phát hiện, đầu mèo bị nghiền nát hoặc mất tích, do đó cảnh sát kết luận rằng chúng bị giết hại một cách tàn ác.

Mặc dù hiện tại chưa thể xác định liệu các vụ việc trên đều do cùng một người gây ra hay không, nhưng chỉ riêng các vụ việc tại thị trấn Fukuzaki vào tháng 5 và tháng 7 đã có địa điểm gần nhau và cách thức tương tự, do đó cảnh sát đã xác định nguy cơ chúng có thể do cùng một người gây ra.

Do tội phạm vẫn chưa bị bắt giữ, điều này đã gây hoang mang cho cư dân địa phương.

Bởi vì nhiều tội phạm nghiêm trọng trước khi phạm tội giết người thường luyện tập phương pháp tội phạm bằng cách giết chó mèo hoang và các loài động vật khác, do đó người dân lo sợ rằng nếu tội phạm không bị bắt, nạn nhân tiếp theo có thể là trẻ em vô tội.

Trên thực tế, tại thành phố Kobe đã xảy ra các vụ án tương tự trước đây, khi một kẻ giết người đã luyện tập phương pháp giết người bằng cách dùng mèo hoang.

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