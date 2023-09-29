Đang tham dự lễ hội, bé gái 12 tuổi bị 11 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể

Thế giới 29/09/2023 11:10

Mới đây, cảnh sát Bolivia đã bắt giữ 3 người đàn ông trong số 11 nghi phạm sau khi bị tình nghi liên quan đến vụ cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi.

Theo thông tin từ tờ Daily Mail, vụ việc này xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25/9 ở Oruro, thành phố lớn thứ năm về dân số tại phía tây Bolivia. Nạn nhân là bé gái 12 tuổi khi cùng gia đình tham gia một lễ hội văn hóa ở quốc gia này.

Hai người đàn ông đã tấn công và bắt cóc cô gái, sau đó ép uống rượu. Theo bên công tố, cô gái sau đó đã bị 11 người đàn ông cưỡng hiếp ở “một nơi hẻo lánh”.

Báo cáo cho biết, hiện vẫn chưa rõ nghi phạm dùng cách nào để tách cô gái ra khỏi gia đình và cơ quan chức năng cũng chưa tiết lộ địa điểm cụ thể của vụ việc.

Đang tham dự lễ hội, bé gái 12 tuổi bị 11 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể - Ảnh 1
Bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể khi đang tham dự lễ hội cùng gia đình. Ảnh: ET Today

Tuy nhiên, công tố viên Aldo Morales Alconini nói rằng báo cáo pháp y cho thấy có những dấu vết bạo lực rõ ràng trên cơ thể cô gái và có những vết trầy xước trên cột sống do ma sát.

“Chúng tôi đang phân tích thông tin từ Viện điều tra pháp y và các cơ quan khác cung cấp để làm rõ vụ việc và không để kẻ thủ ác trốn thoát”, ông cho biết.

Theo báo cáo, cho đến nay, 3 nghi phạm gồm Víctor Q.R, Víctor H.CH và Adolfo C.C đã bị bắt và sẽ bị truy tố nhanh chóng trong vài giờ tới.

Công tố viên sẽ yêu cầu tòa án thực hiện tạm giam ngăn chặn đối với các nghi phạm và cảnh sát sẽ tiếp tục truy bắt 8 nghi phạm còn lại. 

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