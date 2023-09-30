Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra và bắt giữ 3 nghi phạm khi bị tình nghi cưỡng hiếp và sát hại cô gái 15 tuổi.

Theo thông tin từ tờ Daily Mail, nạn nhân là một cô gái 15 tuổi quê ở hạt Churu, bang Rajasthan, sống với ông bà nội ở khu vực Lavanda để đi học.

Ngày 24/9, ông nộp đơn tố cáo cho cảnh sát rằng cháu gái ông đã bị bắt cóc vào tối hôm trước. Sau đó, cảnh sát tiến hành cuộc tìm kiếm lớn và chiều ngày 25/9, họ tìm thấy thi thể của cô trong một cái giếng sâu 15 mét và kéo lên bằng dây cáp.

Cảnh sát tiết lộ camera giám sát gần nơi ở của người quá cố đã ghi lại được đường đi của nghi phạm.

Cô gái 15 tuổi nghi bị cưỡng hiếp tập thể. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời theo dõi bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi cưỡng hiếp tập thể và giết hại trẻ vị thành niên, trong đó có 2 người 19 tuổi và một thiếu niên 15 tuổi.

Hiện tại, các đối tượng đang được thẩm vấn và tìm kiếm bằng chứng quan trọng tại hiện trường.

Người dân phẫn nộ đã phát động các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 24/9, yêu cầu hành động nhanh chóng đối với các nghi phạm, trừng phạt nghiêm khắc và bồi thường cho gia đình họ.

Vào tháng 9, ở bang Rajasthan cũng đã xảy ra một vụ cưỡng hiếp tương tự. Một cô gái 14 tuổi bị nhiều người đàn ông cưỡng hiếp và thiêu sống. Xác của cô được tìm thấy trong lò than, và cảnh sát đã mở cuộc điều tra đối với 11 đối tượng nam.

Thoát khỏi “nanh vuốt” của bố dượng, cô gái 16 tuổi tiếp tục bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp Phía bị hại đề nghị tòa án phạt 10 năm tù và 6 roi đối với người đàn ông đã cưỡng hiếp nhiều lần đối với cô gái 16 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-co-gai-15-tuoi-o-duoi-gieng-sau-nghi-bi-3-nguoi-an-ong-cuong-hiep-tap-the-620522.html