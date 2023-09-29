Thoát khỏi “nanh vuốt” của bố dượng, cô gái 16 tuổi tiếp tục bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp

Thế giới 29/09/2023 16:43

Phía bị hại đề nghị tòa án phạt 10 năm tù và 6 roi đối với người đàn ông đã cưỡng hiếp nhiều lần đối với cô gái 16 tuổi.

Mới đây, một tòa án ở Singapore đã mở phiên tòa xét xử đối với người đàn ông 44 tuổi sau khi có hành vi xâm hại trẻ vị thành niên.

Theo thông tin từ China Press, nạn nhân trước đó đã bị bố dượng 50 tuổi hành hung và cưỡng hiếp trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020. Sau đó, cha dượng đã nhận tội vào ngày 27/6 năm nay và bị kết án 18 năm tù.

Nạn nhân và mẹ đã chuyển đến căn hộ kế bên nhà của bị cáo vào năm 2020. Sau đó, bị cáo đã bắt đầu hẹn hò với mẹ của nạn nhân và sau đó sống chung nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng đối với cô bé.

Vào tháng 6 năm 2020, bị cáo, nạn nhân và mẹ của cô bé cùng ngủ tại phòng riêng. Người đàn ông lợi dụng khi người mẹ đang ngủ, cưỡng hiếp nạn nhân.

Nạn nhân lúc đó hoảng sợ không còn cách nào khác là đành nhượng bộ. Không ngờ bị cáo còn đi xa hơn, những ngày sau đó, hắn ép nạn nhân quan hệ, thậm chí cưỡng hiếp cô.

Thoát khỏi “nanh vuốt” của bố dượng, cô gái 16 tuổi tiếp tục bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp - Ảnh 1
Cô gái 16 tuổi bị bạn trai mới của mẹ cưỡng hiếp sau khi thoát khỏi bố dượng. Ảnh minh họa: Internet 

Nạn nhân đã từng tiết lộ cho bị cáo về việc bị bố dượng cưỡng hiếp nhưng điều này không ngăn cản được bị cáo tiếp tục phạm tội. Thấy cách nhìn của anh ta nên nạn nhân biết rằng bị cáo đang “nhắm mục tiêu” đến cô.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2020, mẹ của nạn nhân đưa con trai của bị cáo ra ngoài. Tận dụng thời điểm chỉ có anh ta và nạn nhân ở nhà, người đàn ông bắt đầu xâm hại cô bé

Ban đầu, nạn nhân không muốn hợp tác, nhưng sau khi có kinh nghiệm trước đó với bố dượng nên cô bé biết rằng anh ta đang “nhắm mục tiêu” đến mình. Cuối cùng, nạn nhân bị người đàn ông cưỡng hiếp.

Khi tuyên án, thẩm phán cho biết hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại không thể khắc phục được đối với nạn nhân, vì vậy hình phạt phải thể hiện tương đương với những gì bị cáo đã làm.

Trong phần trình bày của cơ quan công tố, nạn nhân cho biết mình coi bị cáo như một người cha, nhưng anh ta đã lợi dụng sự tin tưởng và thực hiện tội ác.

Phía bị hại cũng nhấn mạnh rằng bị cáo đã không đeo bao cao su khi cưỡng hiếp nạn nhân trong thời gian dài hơn một năm và yêu cầu thẩm phán kết án bị cáo 10 năm tù và 6 lần roi

Tuy nhiên phía luật sư của người đàn ông 44 tuổi nói rằng bị cáo cảm thấy có lỗi với hành động của mình và mong thẩm phán chỉ tuyên án 8 năm tù và 6 lần roi. 

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