Theo phán quyết của Tòa án Tối cao, bị cáo và mẹ nạn nhân hẹn hò từ năm 2002. Đầu năm 2003, bị cáo khi đó mới 30 tuổi được mẹ nạn nhân giới thiệu với 4 người con, trong đó có nạn nhân 11 tuổi.

Mới đây, một tòa án ở Singapore đã mở phiên tòa xét xử vụ án cha dượng cưỡng hiếp con gái riêng của vợ suốt 5 năm.

Một ngày năm 2003, bị cáo hỏi có thể qua đêm ở nhà cô được không, nạn nhân đồng ý nhưng tối hôm đó mẹ cô không có ở nhà.

Vụ án cho thấy bị cáo thường xuyên gửi tin nhắn và nói chuyện điện thoại với nạn nhân. Sau một thời gian, bị cáo bắt đầu nói chuyện với nạn nhân về vấn đề tình dục.

Bị cáo nhân cơ hội này đã quan hệ với nạn nhân, sau đó nói với nạn nhân rằng anh sẽ là bạn trai của cô và yêu cầu cô giữ bí mật. Vì thích bị cáo nên nạn nhân đồng ý.

Vụ án cho thấy bị cáo có quan hệ nhiều lần với nạn nhân trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2008. Tháng 6/2004, bị cáo kết hôn với mẹ của nạn nhân.

Sau đó, bị cáo nhiều lần lợi dụng vợ để quan hệ với nạn nhân khi cô đi làm vào ban đêm. Từ năm 2004 đến 2006, bị cáo quan hệ với nạn nhân 3 lần/tuần, nhiều lần không sử dụng bao cao su.

Khi tuyên án, thẩm phán chỉ ra rằng hành vi dụ dỗ nạn nhân của bị cáo cho thấy hắn đã có chủ ý phạm tội từ trước.

Ngoài ra, anh ta còn nhiều lần không sử dụng bao cao su khi quan hệ với nạn nhân, đây là tình tiết tăng nặng khi tuyên án.

Cha dượng bị kết án 20 năm tù vì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Ảnh minh họa: Internet

Bị cáo từng ngồi tù 3 năm vì tội khác. Sau khi ra tù, nạn nhân đang du học đã bay về Trung Quốc tiếp tục quan hệ tình cảm.

Vụ án cho thấy bị cáo được ra tù vào năm 2011. Sau khi biết tin, nạn nhân lúc đó mới 19 tuổi đã xin nghỉ học nửa năm và trở về Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian đó, hai người có một số lần quan hệ và nạn nhân đã trở lại trường vào cuối năm 2011.

Nạn nhân cảm thấy có lỗi vì có quan hệ với cha dượng và sau đó quyết định cắt đứt mọi liên lạc với bị cáo.

Đến năm 2013, mẹ nạn nhân phát hiện trong máy tính xách tay của bị cáo có video quan hệ của bị cáo và nạn nhân. Đoạn video được ghi lại vào năm 2011. Khi đó, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài được 10 năm.

Mẹ của nạn nhân ngay lập tức gửi email để hỏi cô con gái và nạn nhân thừa nhận có quan hệ tình cảm với cha dượng và cầu xin mẹ tha thứ.

Tháng 2 năm 2017, nạn nhân trở về nước và báo cảnh sát vụ án này. Sau đó, người mẹ không tiếp tục liên lạc với nạn nhân.

Người mẹ tức giận và không muốn tha thứ cho con gái, từ quan hệ giữa mẹ và con đã đổ vỡ, nạn nhân cuối cùng đã rời khỏi Singapore.

Theo sự việc được trình bày, nạn nhân trở về nước vào tháng 2 năm 2017. Cô ấy thú nhận với mẹ rằng từ năm 2003 đã có quan hệ với bị cáo.

Hơn nữa, theo “Báo cáo về tổn thương tâm lý và thể chất”, dù nạn nhân đã trưởng thành nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ.

Thẩm phán cho biết hành vi của bị cáo đã gây tổn thương tâm lý cho nạn nhân, và mẹ của cô đã từ chối tiếp xúc với cô.

Cuối cùng, người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp cùng với các tội danh tương tự và đã bị kết án 20 năm tù giam.