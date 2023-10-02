'Đụng chạm' ông chú ngay trên tàu điện ngầm, nam thanh niên bị tát thẳng mặt

Mới đây, vụ việc một nam thanh niên ở Trung Quốc bị ông chú tát thẳng mặt trên tàu điện ngầm sau khi có hành vi chạm gây sốt cộng đồng mạng.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ngày 24/9, trên một toa tàu điện ngầm Thành Đô đã xảy ra vụ việc một nam thanh niên mặc áo đen bị ông chú tát liên tục, véo tai và mắng mỏ.

Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy người đàn ông đã đánh nhiều phát vào đầu chàng trai mặc áo sơ mi đen và nói: “Anh đưa mặt ra và để mẹ anh nhìn kỹ mặt anh”.

Chàng trai mặc áo đen liên tục cúi đầu xin lỗi và chắp tay lạy người kia. Những hành khách trên cùng một toa lần lượt nhìn anh nhưng không ai bước tới ngăn cản.

Nam thanh niên bị ông chú tát ngay trên tàu điện ngầm. Ảnh: HK01

Một nhân chứng cho biết khi nam thanh niên mặc áo sơ mi màu đen lên xe đã sờ vào vùng riêng tư của người đàn ông.

Người chú bị quấy rối đột nhiên nổi giận và yêu cầu đối phương quỳ xuống nhận lỗi. Nhưng sau khi hai người giằng co một lúc, chàng trai áo đen xuống xe ở bến tàu, người chú cũng không đuổi theo nữa.

Vụ việc ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi trên weibo và cư dân mạng đã để lại dưới phần bình luận như:

“Quỳ xuống có hơi quá đáng, gọi cảnh sát cũng không sao”

“Hành vi như vậy chỉ là tìm cách gây gổ, tôi khinh thường những người như thế”

“Cả hai đều là người lớn rồi, làm những việc như vậy mà không biết xấu hổ, hãy để cảnh sát bắt giữ họ”.

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