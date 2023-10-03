Vì vậy, A đã mời B đến chơi tại nhà mình. Sau khi gặp nhau, họ đã uống ba chai rượu soju dung tích 640 ml. Lúc 5 giờ 54 phút sáng, cả hai đi đến một cửa hàng tiện lợi và mua thêm ba chai rượu soju.

Theo thông tin từ tờ Joongang Ilbo (Hàn Quốc), một người đàn ông Hàn Quốc khoảng 20 tuổi, được gọi là A, là một người đồng tính nam. Vào sáng ngày 14/5 năm ngoái, anh đã hẹn hò với một người đàn ông khác, được gọi là B, thông qua ứng dụng hẹn hò.

Tuy nhiên, khi A mời B đến nhà chơi, con chó Dachshund bất ngờ ăn mất một món ăn kèm với rượu.

Từ năm 2018, A đã nhận nuôi một con chó Dachshund và dần dần phụ thuộc vào chú chó và coi nó như một thành viên trong gia đình.

Hành động này đã làm B tức giận và trong tình trạng say, B đã đẩy và tấn công con chó Dachshund một cách hung dữ, thậm chí có hành vi ngược đãi như siết cổ chó.

Nhìn thấy chú chó bị người khác ngược đã, A trở nên tức giận và lấy một con dao trái cây từ nhà bếp.

Nam thanh niên đã đâm nhiều nhát vào người khiến bạn trai tử vong. Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đâm dao vào cánh tay B lúc 7 giờ sáng. A tiếp tục đuổi theo B, người đang cố gắng thoát khỏi nhà, khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau.

Do động mạch máu của B bị đứt nên cả căn phòng nhuộm một màu đỏ. Để tránh các cuộc tấn công tiếp theo, B đã khóa mình trong một căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, anh cuối cùng đã chết vì mất quá nhiều máu vào khoảng 3 giờ chiều.

Trong trạng thái say rượu, A đã không quan tâm đến tính mạng của người khác. Anh tiếp tục ngủ từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Chỉ khi đó anh mới nhận ra rằng người mà anh đã hẹn gặp qua ứng dụng đã chết vì mất quá nhiều máu.

Kể từ đó, anh đã tìm kiếm trên internet các từ khóa liên quan đến tội giết người như thời hạn bị truy tố và án phạt, điều này cho thấy anh nhận thức về việc mình đã giết người.

Báo cáo cho biết A không gọi cấp cứu 112 cho đến 8 giờ 57 phút tối cùng ngày và thông báo với cảnh sát rằng anh đã vô tình giết một người trong quá trình tự vệ.

Anh cũng cho biết B đã cố gắng sát hại chú chó Dachshund mà anh đã nuôi trong 5 năm và coi nó như thành viên trong gia đình.

Trong quá trình điều tra, A đã nhấn mạnh rằng anh thực sự có cầm vũ khí giết người, nhưng chưa từng sử dụng nó đối với B.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, A bị kết án 15 năm tù, sau đó trong phiên xét xử phúc thẩm, án tù được giảm xuống 10 năm. Cuối cùng, tại phiên xét xử cuối cùng của năm nay tại tòa án, mức phạt 10 năm tù cho A đã được duy trì.