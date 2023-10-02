Vụ cháy kinh hoàng ở một hộp đêm tại Tây Ban Nha đã khiến 13 người thiệt mạng, 15 người mất tích và 4 người phải nhập viện.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, vụ hỏa hoạn kinh hoàng này xảy ra tại khu vực Atalayas ở ngoại ô thành phố Murcia, Tây Ban Nha.

Vào sáng sớm ngày 1/10, đám cháy đột ngột bùng phát tại tầng trên của câu lạc bộ Fonda Milagros, kế bên quán đêm nổi tiếng Teatre, sau đó nhanh chóng lan rộng đến 2 quán đêm gần đó, khiến 13 người thiệt mạng, 15 người mất tích và 4 người phải nhập viện điều trị do hít phải khói độc.

Từ đoạn phim rò rỉ trên mạng cho thấy tình hình hiện trường vô cùng khốc liệt, ngọn lửa bao trùm tầng trệt và tầng một của toàn bộ tòa nhà khiến phần mái của Fonda Milagros bị sập.

Ngọn lửa không chỉ chiếu sáng bầu trời đêm tối, mà còn phát ra một màn khói đen dày đặc, tạo thành cảnh tượng kinh hoàng.

Ngọn lửa cháy dữ dội tại một hộp đêm ở Tây Ban Nha. Ảnh: Bomberos Murcia

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan cứu hỏa đã triển khai hơn 40 nhân viên, 12 xe cứu hỏa đến hiện trường để hỗ trợ và hiện tại đám cháy đã được kiểm soát.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, ngày xảy ra vụ cháy, hộp đêm đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật và một số thành viên gia đình tham gia buổi tiệc này đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Một người đàn ông tiết lộ rằng cô con gái 28 tuổi của ông đã đến một trong những hộp đêm nhưng cô bé vẫn chưa được tìm thấy kể từ khi gửi tin nhắn thoại tuyệt vọng lúc 6 giờ sáng.

Trong tin nhắn thoại mà người phụ nữ để lại, có thể nghe thấy cô ấy đang khóc và nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Chúng ta sắp chết rồi, nhưng con yêu mẹ mẹ”. Và phía sau cô ấy, có nhiều người đang tuyệt vọng kêu gào, yêu cầu bật đèn.

Sự việc này được cho là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua tại Tây Ban Nha, nhưng đã trôi qua 15 giờ kể từ khi thảm họa xảy ra, các cơ quan chức năng vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn, chỉ cho biết số người thiệt mạng và bị thương có thể tiếp tục tăng lên.

Thị trưởng Murcia, ông Jose Ballesta, đã tuyên bố quốc tang kéo dài 3 ngày cho toàn thành phố.

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