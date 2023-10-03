Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện 2 thi thể đang phân hủy bên trong thùng container.

Theo báo cáo từ phương tiện truyền thông Thái Lan, cảnh sát quận Lat Krabang của thủ đô Bangkok đã nhận được trình báo vào sáng sớm ngày 2/10.

Nhân viên tại kho của một cảng nội địa ở địa phương đã tìm thấy hai thi thể đang phân hủy trong một container rỗng.

Điều tra sơ bộ cho thấy, nạn nhân là một nam và một nữ, người đàn ông mặc quần đùi, có hình xăm ở lưng, ngực và cánh tay, còn người phụ nữ mặc áo, quần màu hồng, tay phải còn đeo nhẫn.

Quá trình điều tra chỉ ra rằng thời gian tử vong của đôi nam nữ phải hơn 2 tuần, không có vết thương hay dấu hiệu giằng co rõ ràng. Không có giấy tờ tùy thân được tìm thấy tại hiện trường.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Thairath

Hiện tại, 2 thi thể đã được chuyển đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra pháp y. Được biết, container đã cập cảng Laem Chabang từ Philippines vào ngày 24/9, sau đó đưa về kho vào ngày 2/10.

Ban đầu, nhân viên dự định mở container và vệ sinh để sử dụng tiếp. Cảnh sát cho biết, họ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về người mất tích trong thời gian gần đây và không loại trừ khả năng người thiệt mạng có thể là người Philippines, hiện họ đang hợp tác với Đại sứ quán Philippines tại Thái Lan.

Nhân viên Cục Công nghệ và Tội phạm mạng (BTC) Thái Lan đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra.

Vì kho hàng này thuộc sở hữu tư nhân, không cho phép người ngoài vào, cảnh sát đang truy tìm công ty chịu trách nhiệm vận chuyển container và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

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