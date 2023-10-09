Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng sau khi phát hiện hai thi thể treo trên cột điện.

Mới đây, cảnh sát thành phố Gurugram thuộc bang Haryana, Ấn Độ, cho biết thi thể của một cặp vợ chồng trẻ được tìm thấy trong tư thế treo cổ trên cột điện ở khu vực rừng Aravali gần Sohna vào ngày 7/10. Nạn nhân được xác định là Rohit, 28 tuổi và Anju, 22 tuổi.

Theo báo cáo, cả Rohit và Anju đều mất tích ba ngày trước. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết: “Cùng với thi thể của Rohit và Anju, một chiếc xe máy đã được tìm thấy tại hiện trường”.

Hai nạn nhân được tìm thấy trong tư thế bị treo cổ. Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng nói ở đây là trong khi Rohit là cư dân của làng Kot thuộc huyện Nuh thì Anju lại đến từ làng Java. Cặp đôi làm việc tại cùng một công ty ở Gurugram. Viên cảnh sát nói thêm rằng Anju từng sống tại nhà chị gái cô ở làng Nimoth.

Ngày 7/10, gia đình Anju đã trình báo mất tích lên đồn cảnh sát Nimoth sau khi không thể liên lạc được với cô.

Tuy nhiên, vào cùng ngày, cảnh sát bang Haryana cũng nhận được thông tin về thi thể của một cặp vợ chồng trẻ bị treo trên cột điện ở khu vực rừng Aravali.

:Chúng tôi đã đến hiện trường và đưa thi thể của Rohit và Anju xuống. Có vẻ như cặp đôi đã tử vong từ hai đến ba ngày trước đó. Chúng tôi đã gửi hai thi thể đi khám nghiệm tử thi. Chúng tôi không thể xác nhận liệu cặp đôi đã tự tử hay bị giết hại", viên sĩ quan cảnh sát cho biết thêm.

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