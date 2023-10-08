Lẻn vào nhà vệ sinh nữ, nam thanh niên 16 tuổi ra tay cưỡng bức nhiều bé gái

Thế giới 08/10/2023 14:42

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ nam thanh niên 16 tuổi sau khi bị tình nghi có liên quan đến tội cướp giật tại một quán internet gần ga Suwon.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ngày 7/10, Sở cảnh sát Tây Suwon ở tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc đã thành công bắt giữ A, một nam thanh niên chỉ mới 16 tuổi, bị nghi ngờ có liên quan đến tội cướp giật tại một quán internet gần ga Suwon. Hiện tại, đang tiến hành một loạt cuộc điều tra đối với A.

Nhìn lại toàn cảnh vụ án, vào khoảng 21h50 ngày 5/10, A đã lẻn nhà vệ sinh nữ của một cửa hàng tại thị trấn Bongdam-eup, thành phố Hwaseong, tỉnh Kyunggi.

Anh đầu tiên tấn công nạn nhân B, một bé gái chỉ mới hơn 10 tuổi, nghi bị siết cổ và sau khi gây án, anh rời khỏi hiện trường và tiếp tục tấn công vào ngày 6/10 vào khoảng 21h05 tại một tòa nhà chung cư ở quận Gwonseon-gu, thành phố Suwon.

Lúc này anh lẻn vào thang máy và tấn công nạn nhân C, một bé gái cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, bằng cách bóp cổ nạn nhân.

Sau khoảng 40 phút, A tiếp tục tấn công nạn nhân D, một bé gái cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, trong thang máy của một tòa nhà chung cư khác ở quận Gwonseon-gu.

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Nam thanh niên 16 tuổi bị cảnh sát giữ tại một quán internet. Ảnh: Yonhap 

Đặc biệt, khi nạn nhân D bị ngất đi vì bị bóp cổ trong thang máy, anh ta còn kéo nạn nhân đến cầu thang thoát hiểm và thậm chí cướp điện thoại của nạn nhân trong lúc đang bất tỉnh.

Sau khi nhận được nhiều trình báo, cảnh sát đã huy động toàn bộ nhân lực sẵn có trong Đội hình sự và Đội phụ nữ và thanh thiếu niên của Sở cảnh sát Tây Suwon để tiến hành tìm kiếm.

Chỉ sau khi xem lại hình ảnh từ camera giám sát, họ cuối cùng đã bắt giữ được A tại một quán internet gần ga Suwon vào ngày 7/10.

Cảnh sát cho biết A đã đủ tuổi 16 và hiện đang học tại một trường trung học. Vì qua độ tuổi “chưa thành niên vi phạm pháp luật” theo luật của Hàn Quốc nên anh có thể bị xử lý theo luật hình sự.

A thậm chí còn có tiền án về tội phạm tình dục. Dựa trên địa điểm gây án và phương pháp gây án, có thể đánh giá rằng anh đã chọn các nạn nhân nữ ở độ tuổi thanh thiếu niên để thực hiện cưỡng hiếp.

Hãng thông tấn Yonhap đã mô tả phương thức phạm tội của A gợi nhớ đến vụ bạo lực xảy ra ở thành phố Busan vào ngày 22/5 năm ngoái.

Một người phụ nữ chỉ vì nghi ngờ nên đã nhìn chằm chằm vào người đàn ông 30 tuổi mang họ Lee khi trở về nhà. Mang hận thù trong lòng, người đàn ông đã theo đuôi cô gái đến gần thang máy và đánh đập, kéo lê, thậm chí xâm hại”.

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