Phát hiện thi thể đã phân hủy trong tủ lạnh của một nhà hàng, cảnh sát tiết lộ chi tiết đáng ngờ

Thế giới 08/10/2023 07:33

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy bên trong tủ lạnh của một nhà hàng.

Vào trưa ngày 5/10, ở khu tái phát triển Gunman-dong, quận Nam, Busan, Hàn Quốc, một thi thể không mặc quần áo đã được phát hiện bên trong tủ lạnh của nhà hàng.

Theo đó, khi nhân viên đến kiểm tra dòng nước rò rỉ tại nhà hàng, họ đã mở tủ lạnh trong nhà bếp và phát hiện một xác chết đang phân hủy.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã đến hiện trường và ban đầu xác định nạn nhân là một nam giới trưởng thành, không có vết thương ngoài rõ ràng.

Phát hiện thi thể đã phân hủy trong tủ lạnh của một nhà hàng, cảnh sát tiết lộ chi tiết đáng ngờ - Ảnh 1
Đường phố ở khu tái phát triển Gunman-dong, Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Google Street View

Cảnh sát tiết lộ, tủ lạnh chứa thi thể người đàn ông có thể mở được từ bên ngoài nhưng rất khó để mở cửa tủ lạnh từ bên trong.

Thi thể của người đàn ông này đã bị phân hủy nghiêm trọng và khó xác định thời gian tử vong.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Rất khó để ước tính chính xác thời gian tử vong do quá trình phân hủy nặng nhưng có vẻ đã ít nhất là 20 ngày. Cho đến nay, không có dấu hiệu chấn thương đặc biệt nào được tìm thấy”.

Vì vậy hiện nay vụ việc đã được chuyển cho Viện nghiên cứu khoa học quốc gia xử lý, hy vọng có thể xác định danh tính của nạn nhân.

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