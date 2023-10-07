Bị tố cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi, người đàn ông xấu hổ tự sát tại nhà

Thế giới 07/10/2023 10:25

Mới đây, một người đàn ông 60 tuổi đã tự sát sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi.

Vài giờ sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi tại một ngôi làng ở Bareilly, bang Uttar Pradesh vào chiều 5/10, một người đàn ông 60 tuổi được phát hiện đã tử vong tại nhà. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ nghi phạm đã tự sát.

Cảnh sát cho biết rằng họ đang tiến hành tìm kiếm để bắt giữ kẻ tình nghi thì phát hiện ra thi thể của ông.

“Vào đêm ngày 5/10, chúng tôi được thông báo rằng thi thể của ông đã được phát hiện ở một góc xa xôi của ngôi làng. Mẹ của cô bé đã nhận ra ông ta là kẻ tình nghi”, cán bộ phụ trách đồn công an địa phương cho biết.

Theo thông tin ban đầu từ mẹ của nạn nhân, khi cô bé đang chơi với bạn bè bên ngoài nhà thì đột nhiên biến mất. Mẹ sớm nhận ra rằng cô bé cuối cùng đã được nhìn thấy đi cùng một người đàn ông lớn tuổi sống gần nhà.

Bị tố cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi, người đàn ông xấu hổ tự sát tại nhà - Ảnh 1
Mẹ của nạn nhân tố cáo đã người đàn ông cưỡng hiếp con gái mình. Ảnh minh họa: Internet

"Khi tôi đến nhà của nghi phạm, tôi thấy ông ta đứng cạnh con gái tôi, cô bé khóc thét trong đau đớn. Tôi kêu cứu và ông đã bỏ chạy sau khi người dân địa phương tập trung lại. Sau đó, chúng tôi đến sở cảnh sát địa phương”, mẹ cô bé nói trong khi tố cáo.

Bà cũng khai rằng mình đã bị trạm cảnh sát yêu cầu trả tiền vì viết đơn khiếu nại.

Mukesh Chand Mishra, trưởng đồn cảnh sát Bareilly cho biết họ đã mở cuộc điều tra theo quy định của pháp luật nhưng giờ đây nó không còn giá trị nữa vì nghi phạm đã tự tử. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện chính phủ và tình trạng của cô bé được cho là đã ổn định.

Ông Mukesh nói rằng họ cũng đã điều tra cáo buộc của người phụ nữ rằng một nữ cảnh sát đã yêu cầu trả tiền để viết tố cáo và phát hiện rằng một số người từ bên ngoài, có mặt trong khuôn viên đồn cảnh sát, đã tham gia vào việc này.

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