Cho bạn trai cũ cưỡng hiếp con gái 12 tuổi đến mức mang thai, người mẹ vẫn vui vẻ mở tiệc ăn mừng

Thế giới 06/10/2023 15:32

Mới đây, một người đàn ông ở Mỹ đã bị kết án 20 năm tù giam với cáo buộc xâm hại trẻ vị thành niên ở mức độ cao nhất.

Theo thông tin từ ET Today, sau khi chia tay với bạn trai 24 tuổi Juan Miranda-Jara, Desiree Castaneda, một phụ nữ 35 tuổi ở tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, đã để cho con gái 12 tuổi sống chung với anh ta.

Đến tháng 6 năm 2021, cô bé 12 tuổi đã đến một bệnh viện ở thành phố Tulsa và được phát hiện mang thai và sắp sinh.

Juan, người đi cùng cô, đã rất phấn khích vì sắp trở thành bố, nhưng không ai biết rằng anh ta đã phạm tội cưỡng hiếp trẻ em.

Cảnh sát cho biết: "Khi cặp đôi này đến bệnh viện, họ đã trình diễn như một cặp đôi bình thường, rất phấn khích vì sắp có một đứa trẻ mới chào đời”.

Cho bạn trai cũ cưỡng hiếp con gái 12 tuổi đến mức mang thai, người mẹ vẫn vui vẻ mở tiệc ăn mừng - Ảnh 1
Cô gái 12 tuổi bị bạn trai cũ của mẹ cưỡng hiếp đến mức mang thai. Ảnh: ET Today

Thậm chí mẹ của cô bé còn tổ chức một buổi tiệc chào đón sự ra đời của em bé trước đó, cho thấy gia đình của cô bé đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai người.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Juan Miranda-Jara với cáo buộc xâm hại ở mức độ cao nhất. Khi bị bắt, Juan có vẻ bất ngờ, vì anh cho rằng mối quan hệ giữa anh và cô bé đã được gia đình chấp thuận.

Anh ta đã bị kết án 20 năm tù giam. Desiree Castaneda cũng bị kết án 15 năm tù giam vì tội hỗ trợ lạm dụng và bỏ bê trẻ em.

Công tố viên tuyên bố rằng các tình tiết của vụ án này là không thể tin được, lẽ ra trẻ em có thể dựa vào cha mẹ để bảo vệ chúng khỏi những người như Juan, nhưng Desiree lại để điều này xảy ra với chính con mình.

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