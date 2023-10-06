Cô gái đã phải rửa sạch “cậu nhỏ” của bạn trai suốt 3 năm sau khi bạn trai kể câu chuyện không ngờ tới.

Theo thông tin tờ Daily Star (Anh), gần đây trên một chương trình podcast ở Úc có tên "The Hook Up", một thính giả đã chia sẻ câu chuyện về việc làm sạch “cậu nhỏ” cho bạn trai trong suốt 3 năm.

Nội dung này đã được cắt thành một đoạn video và đăng lên tài khoản Instagram của chương trình. Tiêu đề của video viết rằng:”Trước đây là gánh nặng tinh thần, bây giờ lại có gánh nặng phô mai GG”.

Trong quá trình phỏng vấn, hai nữ diễn viên chính còn trông thấy biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi.

Người phụ nữ đề cập rằng bạn trai của cô bị hẹp bao quy đầu, khiến anh nhạy cảm với bất kỳ tình huống tiếp xúc với vùng kín.

Hai MC tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi sau khi nghe câu chuyện cô gái kể. Ảnh: ET Today

Trong hơn 20 năm, anh chưa bao giờ làm sạch “cậu nhỏ” một cách đúng đắn, mức độ bẩn khiến người sợ hãi.

Cuối cùng, anh thậm chí không dám tự sướng, giống như “Bao quy đầu của tôi sẽ không quay trở lại nữa”. Cô đã đi cùng bạn trai đến bác sĩ và đã cố gắng rất nhiều, nhưng không thể giải quyết vấn đề một cách thực sự.

Vì vậy, người phụ nữ phải giúp bạn trai của mình làm sạch “cậu nhỏ” tích tụ trong hơn 20 năm, bằng cách sử dụng dầu bôi trơn và tăm bông để từ từ làm sạch những cặn bẩn.

Cô thậm chí đã mất 3 năm để làm sạch hoàn toàn và nói: “Tôi không biết tại sao phải làm sạch nó”.

Một trong hai người dẫn chương trình không hiểu tại sao bạn trai của người phụ nữ này không thể tự làm sạch, nhưng cũng cố gắng chấp nhận rằng có thể đó là một công việc hàng ngày trong mối quan hệ của họ.

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