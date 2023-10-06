Mới đây, cảnh sát Malaysia đã công bố kết quả điều tra vụ 3 thi thể bị trói chặt và xếp chồng lên nhau, đồng thời đã bắt giữ được 2 nghi phạm để đưa ra tòa vào ngày hôm nay.

Theo thông tin từ tờ China Press, Giám đốc cảnh sát Kuala Lumpur, Datuk Alauddin, đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 5/10 và nói rằng vụ việc liên quan đã được giải quyết và nghi phạm đã được đưa ra tòa vào ngày hôm nay.

Cảnh sát cho rằng động cơ của vụ án liên quan đến vấn đề tiền bạc, nợ nần và các vấn đề tài chính khác.

Hiện tất cả các cuộc điều tra đã hoàn thành và đã bắt giữ được 2 nghi phạm đến từ Sri Lanka liên quan đến vụ án, trong đó một người đã tử vong trong thời gian bị tạm giữ từ ngày 30 tháng 9.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong số những người bị bắt có một cặp vợ chồng người Sri Lanka, là cha mẹ của một trong những nạn nhân đã tử vong.

Được biết, trong thời gian gần đây, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 8 nghi phạm. Trong số đó, có 4 người đã được thả tự do và sẽ xem xét hành động dựa trên tình hình để bảo vệ danh dự của họ khi trở thành nhân chứng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: China Press

Ông Alaudin tiết lộ rằng không có dấu hiệu bị hành hạ trên các thi thể của 3 nạn nhân, cho thấy trước khi chết, họ không bị tra tấn.

Theo kết quả điều tra “chúng tôi tin rằng 3 người này đã bị trói và ngạt thở cho đến chết, điều này trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong là ngạt thở”.

Theo thông tin vụ án, cặp vợ chồng người Sri Lanka đã âm mưu giết hai người cùng quê hương và con ruột của mình, sau đó chuyển 3 thi thể vào phòng chứa đồ.

Đêm ngày 22 tháng 9, cảnh sát Kuala Lumpur đã nhận được báo cáo từ cư dân tại Sentul rằng có tiếng ẩu đả phát ra từ một tòa nhà kết hợp dân cư và thương mại.

Vì vậy, họ đã điều tra và phát hiện 3 thi thể nam giới nằm trong phòng chứa đồ tại tầng hai của một căn nhà.

Các cơ thể bị trói chặt và xếp chồng lên nhau, đầu được bao bọc bằng túi nhựa. Cảnh sát đã bắt ngay lập tức cặp vợ chồng người Sri Lanka hiện diện tại hiện trường và cũng chỉ ra 2 đối tượng khác cùng quốc tịch Sri Lanka đang thuê nhà tại đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-3-thi-the-bi-troi-chat-va-xep-chong-len-nhau-ke-sat-nhan-la-nguoi-khong-ai-ngo-toi-622085.html