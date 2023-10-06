Thử thách tìm 3 con ếch trong bức ảnh: Nếu làm được bạn có IQ nằm trong top đầu nhưng người thông minh

Tìm 3 con ếch trong bức ảnh không phải là nhiệm vụ dễ dàng, tuy nhiên để phát huy hết khả năng đôi mắt tinh tường bạn nên tham gia nhằm đánh giá năng lực IQ của mình.

Mọi người đã bị mê hoặc bởi ảo ảnh quang học trong nhiều thiên niên kỷ. Những hình ảnh và câu đố khó hiểu này kiểm tra tầm nhìn và bộc lộ những hạn chế trong hệ thống thị giác của chúng ta.

Trong ảo ảnh này, bạn được khuyến khích tìm ba con ếch giấu trong một hình nền rừng cây tươi tốt.

Bạn có đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ này không? Ban đầu, hình ảnh này dường như là một bụi rậm rất nhiều cây cối nhiệt đới.

Những màu xanh rực rỡ và thiết kế chi tiết của lá tạo thành một tấm thảm cuốn hút. Tuy nhiên, khi bạn tập trung và xem xét hình ảnh kỹ hơn, bạn sẽ thấy những gợi ý nhỏ rằng có điều gì đó ẩn trong thiên đường hoa này.

Tìm 3 con ếch trong bức ảnh. Ảnh: India Times

Bạn sẽ nhận ra những người bạn nhỏ này đáng yêu như thế nào khi bạn tìm thấy chúng. Đó là, giả sử bạn thành công. Nhưng có lẽ mục tiêu này không quá khó khăn?

Yowie World (@yowieworld), người đã chia sẻ trò chơi tìm ếch, chắc chắn coi thử thách này là “dễ dàng”. TikToker này luôn đăng bài về “các loài có nguy cơ tuyệt chủng”.

Hãy phát hiện những con ếch," họ nói trong thông điệp của mình, thách thức người xem. Khung cảnh rất độc đáo với hệ thực vật tuyệt đẹp làm nền.

Dưới đây là đáp án câu đố

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-3-con-ech-trong-buc-anh-neu-lam-uoc-ban-co-iq-nam-trong-top-au-nhung-nguoi-thong-minh-622128.html