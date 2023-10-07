Trong hình ảnh được tiết lộ, phần đầu của chiếc xe cưới đã bị biến dạng rõ rệt, đầy đất là các linh kiện xe, những người trên xe đã được người khác di chuyển ra đường và trông như không còn hơi thở.

Theo thông tin từ China Press, vào sáng ngày 3/10, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã xảy ra một một vụ va chạm giữa xe cưới và xe chở rác khiến cả 6 người trên xe đều tử vong, bao gồm tài xế, 2 cặp vợ chồng mới cưới, 2 phù dâu và một thợ trang điểm .

Trên mặt đất còn có những bông hoa màu đỏ để chúc mừng cặp đôi mới cưới, khiến người nhìn phải thở dài.

Một người trong cuộc cho biết, hai cặp vợ chồng mới cưới trên xe đều là con một, cô dâu mới mang thai được 3 tháng.

Thợ đang trang điểm cho cô dâu. Ảnh: China Press

Ở bức ảnh cuối cùng của vòng bạn bè cô dâu, trong số bạn bè của cô dâu có một số hình ảnh thợ đang trang điêm cho cô dâu. Lúc đó cô dâu mặc chiếc váy cưới màu đỏ tươi trông rất xinh đẹp.

Thợ trang điểm đang chải tóc cho cô dâu, bên cạnh hai người luôn có người nhìn ra ngoài cửa, chắc là đang đợi đoàn xe đón cô dâu.

Một bức ảnh khác trong vòng bạn bè của cô dâu là bức chụp chung giữa cô dâu và hai phù dâu. Nghe nói hai phù dâu này là chị em họ của cô dâu, cả hai đều từ nhà chú của cô dâu, là một cặp chị em ruột.

Một số cư dân mạng đăng tải đoạn video cô dâu chú rể vừa đón cô dâu lên xe, họ phát hiện khi lên xe, cô dâu ngồi ngay trong vòng tay chú rể và cả hai ngồi ở vị trí ghế phụ.

Cô dâu đang ngồi trong vòng tay của chú rể. Ảnh: China Press

Bức ảnh của các phù dâu ngồi phía sau lại gây ra tranh cãi lớn, bởi vì họ đều mặc đồ màu đen, có thể chỉ là mặc áo khoác ngoài trang phục phù dâu, nhưng đối với nhiều cư dân mạng, việc mặc đồ màu đen đồng nhất cũng là một điều không may mắn.

Sau vụ tai nạn, nhiều cư dân mạng đang bàn tán về nguyên nhân. Khi nhiều người nhìn thấy hình ảnh hiện trường, phản ứng đầu tiên của họ là xe rác đi ngược chiều chuyển làn gây ra vụ tai nạn.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, do một phương tiện đang đi trên đường muốn vượt nên xe chở rác đi ngược chiều đã cố tránh phương tiện này dẫn đến thảm kịch cuối cùng.

Đoạn video do máy ghi hình ghi lại cho thấy chiếc xe cưới lúc đầu đang đi bình thường ở làn bên phải thì bất ngờ tăng tốc sang làn đường ngược chiều không rõ lý do và va chạm trực diện với một xe chở rác đang lao tới.

Một bức ảnh được rò rỉ từ hiện trường tai nạn, một người lớn tuổi mặc bộ đồ màu vàng đang ngồi dưới đất khóc, có hai người giúp đỡ nhưng ông lão vẫn khó khăn mới đứng dậy được.

Ông cụ đã bật khóc khi nghe tin con qua đời. Ảnh: China Press

Có lẽ người đàn ông quá buồn bã, cơ thể như bị rút cạn sức lực, theo phân tích thì người này nên là bố của chú rể hoặc cô dâu.

Từ niềm vui đến nỗi buồn, ông cụ thật đáng thương. Nghe nói chú rể và cô dâu đều là con một, thật khó tưởng tượng hai gia đình sẽ vượt qua nỗi đau như thế nào.