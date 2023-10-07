Phát hiện 115 thi thể bốc mùi trong nhà tang lễ, cảnh sát kinh hoàng khi tới hiện trường

Thế giới 07/10/2023 15:15

Mới đây, cảnh sát Mỹ đã xác nhận rằng có ít 115 thi thể đang phân hủy mà chưa được chôn cất sau khi qua đời.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông phương Tây, theo luật bang Colorado (Mỹ), việc chôn cất thân thiện với môi trường nằm trong phạm vi pháp lý, nhưng yêu cầu rằng nếu việc chôn cất không được hoàn thành trong vòng 24 giờ thì thi thể phải được làm lạnh đúng cách.

Tuy nhiên, ngày 6/10, Sở cảnh sát quận Fremont đã xác nhận rằng trong nhà tang lễ này có ít nhất 115 xác người đang phân hủy.

Trước đó, một mùi hôi chua khó chịu bốc lên từ tòa nhà của nhà tang lễ, cửa sổ bị vỡ, các xe chở thi thể từ hai quận Fremont và El Paso đậu bên ngoài, nhân viên di chuyển trong tòa nhà.

Theo Cảnh sát trưởng hạt Fremont, Allen Cooper, nhà tang lễ đang hợp tác với các nhà điều tra để làm rõ vụ việc và xác nhận có phạm tội hình sự hay không.

Để tránh gây thêm tổn thương cho gia đình, họ sẽ không cung cấp quá nhiều chi tiết, nhưng miêu tả hiện trường bên trong như một cảnh tượng đáng sợ.

Phát hiện 115 thi thể bốc mùi trong nhà tang lễ, cảnh sát kinh hoàng khi tới hiện trường - Ảnh 1
Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: AP

Điều tra viên, Randy Keller, cho biết một số xác người cần thu thập dấu vân tay, tra cứu hồ sơ y tế hoặc nha khoa để xác định danh tính, quá trình này có thể mất nhiều tháng.

Sau khi hoàn tất quá trình xác định các thi thể, họ sẽ thông báo cho gia đình càng sớm càng tốt.

Về việc diễn ra gì bên trong nhà tang lễ, các nhà điều tra đã giữ kín thông tin từ ngày 6/10 và có ý định mời đến một đội ngũ chuyên gia xử lý tai nạn máy bay, các nhân viên điều tra trong khu vực và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Điều này cho thấy tình hình rất tồi tệ.

 

 

 

 

 

 

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