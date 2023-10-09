Cảnh sát Indonesia hiện vẫn đang truy lùng người đàn ông sau khi có hành vi thiêu sống vợ mình do ghen tuông.
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Mới đây, một người chồng ở huyện Langkat, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia đã thiêu sống vợ chỉ vì nghi ngoại tình.
Theo đó, hai vợ chồng đều còn rất trẻ, chồng B mới 17 tuổi, còn vợ A 16 tuổi. Trong khi sống cùng nhau, B cãi nhau với A tại nhà bạn của vợ ở làng Sei Bilah, huyện Sei Lepan.
Yudianto, đại diện chính quyền địa phương, cho biết: “Bị cáo ghen tuông vì cho rằng vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác”.
Trước đó, A đã cãi nhau với chồng rồi đến nghỉ ở nhà một người bạn. Sau đó B đến nhà bạn A và lại cãi nhau với A.
Không lâu sau, B nhờ con của trai bạn vợ đi mua chai xăng. Một phần xăng còn được dùng để đổ cho xe máy. Trong khi đó, một phần được đổ lên người nạn nhân.
“Hung thủ đổ xăng lên người nạn nhân. Sau đó ném điếu thuốc đang hút vào vợ rồi bỏ chạy. Ngay lập tức thi thể vợ bị bốc cháy”, một viên cảnh sát địa phương cho biết.
Nạn nhân ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh để dập lửa đang cháy trên người. Cuối cùng người vợ đã được đưa đến trung tâm y tế gần nhất.
Nạn nhân bị bỏng ở mặt, ngực, cổ, tay, đùi và các vùng khác. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành quá trình điều tra.
“Hiện tại thủ phạm vẫn đang bị truy lùng”, viên cảnh sát cho hay.